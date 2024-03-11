ВСУ отбили 4 атаки россиян и продолжают расширение плацдарма на левобережье Херсонщины - ОК "Юг"

После двух дней затишья оккупационные войска провели 4 штурма, пытаясь выбить ВСУ с плацдарма на левобережье Херсонщины. Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в операционной зоне Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба.

У врага остается главная цель - выбить наши подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра.

После двухдневной тишины без штурмов, собрав минимальные силы, смог на 4 штурмовые атаки. Понеся безвозвратные и санитарные потери, отошел на свои исходные позиции - заявили в ведомстве.

Силы обороны Юга отмечают, что наши воины продолжают удерживать занятые позиции и осуществляют мероприятия по расширению плацдарма.

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В то же время оккупанты держат темп активной аэроразведки, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных модификаций с поражающими элементами.

Дополнение

В ОК "Юг" добавляют, что в Азовском море на боевом дежурстве так и остается 1 корабль вражеского флота.

Ракетоносители и другие корабли в Черном море из пунктов базирования не выходили.

Напомним

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