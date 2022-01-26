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15 марта, 19:03 • 107976 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146751 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125665 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119036 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106019 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102019 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95217 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Утром в Киеве образовались пробки: где тянучка

Утром в Киеве образовались пробки: где тянучка

Киев • УНН

 • 20506 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. По состоянию на 8:15 среды, 26 января, в столице заметно значительное осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, пишет УНН.

Детали

На правом берегу движение затруднено на улицах Юрия Ильенко, Дегтяревской, Елены Телиги, Щусева, Новоконстантиновской, Богатырской, Кайсарова, Жилянской, Максима Кривоноса, Вадима Гетьмана.

Кроме того, пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Воздухофлотском, Леся Курбаса, Победы, Степана Бандеры и Любомира Гузара. А также на бульваре Дружбы Народов, бульваре Леси Украинки и на Набережно-Крещатицкой улице.

Тем временем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Романа Шухевича, Юрия Гагарина, Николая Бажана и Соборности.

Пробки также есть на улицах Андрея Малышко и Оноре де Бальзака.

Движение на мостах Патона и Северном осложнено в направлении правого берега. На мостах - Южном, Дарницком и Метро наблюдалось незначительное усложнение движения транспорта в направлении правого берега.

Дополнение

В Украине сегодня в западных областях без существенных осадков. Температура ночью 4-9° мороза, на северо-востоке и востоке страны до 13°, днем 1-7° мороза, в западных областях ночью и днем 0-5° мороза.

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