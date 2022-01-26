Вранці у Києві утворилися затори: де тягнучка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Станом на 8:15 середи, 26 січня, у столиці помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, пише УНН.
Деталі
На правому березі рух ускладнено на вулицях Юрія Іллєнка, Дегтярівській, Олени Теліги, Щусєва, Новокостянтинівській, Богатирській, Кайсарова, Жилянській, Максима Кривоноса, Вадима Гетьмана.
Окрім того, затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Повітрофлотському, Леся Курбаса, Перемоги, Степана Бандери та Любомира Гузара. А також на бульварі Дружби Народів, бульварі Лесі Українки та на Набережно-Хрещатицькій вулиці.
Тим часом, на лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Романа Шухевича, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана та Соборності.
Затори також є на вулицях Андрія Малишка та Оноре де Бальзака.
Рух на мостах Патона та Північному ускладнено у напрямку правого берега. На мостах – Південному, Дарницькому та Метро спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту у напрямку правого берега.
Доповнення
В Україні сьогодні у західних областях без істотних опадів. Температура вночі 4-9° морозу, на північному сході та сході країни до 13°, вдень 1-7° морозу, у західних областях вночі та вдень 0-5° морозу.