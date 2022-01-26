Вранці у Києві утворилися затори: де тягнучка

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 50140 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 123362 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 187713 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 183169 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 206722 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 194910 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151189 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152564 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 173065 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182809 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 130704 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 171619 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 108840 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 63267 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 32681 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 460456 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 305537 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 368996 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 481390 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 726579 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 108854 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 171630 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 123050 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 158330 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 181708 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Вранці у Києві утворилися затори: де тягнучка

Вранці у Києві утворилися затори: де тягнучка

Київ • УНН

 • 20512 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Станом на 8:15 середи, 26 січня, у столиці помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, пише УНН.

Деталі

На правому березі рух ускладнено на вулицях Юрія Іллєнка, Дегтярівській, Олени Теліги, Щусєва, Новокостянтинівській, Богатирській, Кайсарова, Жилянській, Максима Кривоноса, Вадима Гетьмана.

Окрім того, затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Повітрофлотському, Леся Курбаса, Перемоги, Степана Бандери та Любомира Гузара. А також на бульварі Дружби Народів, бульварі Лесі Українки та на Набережно-Хрещатицькій вулиці.

Тим часом, на лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Романа Шухевича, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана та Соборності.

Затори також є на вулицях Андрія Малишка та Оноре де Бальзака.

Рух на мостах Патона та Північному ускладнено у напрямку правого берега. На мостах – Південному, Дарницькому та Метро спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту у напрямку правого берега.

Доповнення

В Україні сьогодні у західних областях без істотних опадів. Температура вночі 4-9° морозу, на північному сході та сході країни до 13°, вдень 1-7° морозу, у західних областях вночі та вдень 0-5° морозу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКиїв
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69