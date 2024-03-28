Враг пытался атаковать энергообъект Одесской области и транспортную инфраструктуру Запорожья - в Силах обороны юга сообщили детали ночной атаки

Этой ночью враг продолжил террористические атаки на южные и юго-восточные регионы Украины. Основной дроновый удар враг сконцентрировал по Запорожской области. Также пытался атаковать энергетический объект Одесской области. Об этом говорится в сообщении Сил обороны юга Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в начале ночи россияне направили с самолетов Ту-22М3, которые вышли на пусковые рубежи над акваторией Черного моря, ракеты Х-22 в сторону юга Одесской области, а затем с самолета Су-30 выпустили и противорадиолокационную ракету в том же направлении. Ракеты потеряли боевую способность в акватории моря.

Позже враг направил несколько волн дронов типа "Shahed-131/136". Работа сил противовоздушной обороны продолжалась почти четыре часа.

Отмечается, что основной дроновый удар враг сконцентрировал по Запорожской области, там дроны маневрировали над жилыми кварталами и промышленными объектами.

Часть БпЛА заходила и на Днепропетровщину. Отдельно пара "шахедов" из акватории Черного моря была направлена по энергетическому объекту Одесской области.

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Как сообщается, в Южной операционной зоне было уничтожено 16 беспилотников типа "Shahed-131/136: 2 в Одесской области, 3 в Днепропетровской области и 11 в Запорожье".

"К сожалению, не удалось избежать попаданий. Враг атаковал транспортную инфраструктуру Запорожской области. Но люди не повреждены. Зато, маневрирование дронов над жилыми кварталами Запорожья привело к падению обломков сбитых дронов в частный сектор", - говорится в сообщении Сил обороны юга.

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