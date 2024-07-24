На фронте за прошедшие сутки состоялось 152 боевых столкновения. В частности, на Покровском направлении украинские защитники отбили 41 атаку. На Торецком направлении враг сосредотачивал свои усилия недалеко от населенных пунктов Северное и Железное. Об этом говорится в сводке Генштаба за 8:00 24 июля, передает УНН.

Детали

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, 41 авиационный удар (задействовал, в частности, 54 КАБа), совершил 4443 обстрела, 120 из них - с использованием реактивных систем залпового огня.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.

На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки возросло до девяти. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у шести различных населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг на Синьковке, где, при поддержке авиации, провел четыре атаки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 13 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.

На Северском направлении Силами обороны отражено девять атак вблизи Спирного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 14 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Васюковки, Орехово-Васильевки, Новомаркового, Часового Яра, Ивановского, Ступочек, Белой горы и Андреевки.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак. Усилия сосредоточивал неподалеку от населенных пунктов Северное и Железное - провел здесь почти 80 процентов от всех боестолкновений. Кроме того, штурмовал в районах Нью-Йорка и Торецка. Активно бомбил город Торецк.

На Покровском направлении нашими защитниками отражена 41 атака в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая, Уманское и Яснобродовка, где захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении оккупанты совершили неудачный штурм наших позиций возле Константиновки. Били неуправляемыми авиаракетами по Угледару и в район Урожайного.

На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения неподалеку Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении успеха не имели три атаки русских на левобережье реки Днепр.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливая с территории РФ, в частности, населенные пункты Поповка, Волфино, Яструбино, Степок и Кондратовка.

«Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу», - указали в Генштабе.

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