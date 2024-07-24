Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях захватчиков за сутки. Среди потерь - 1140 военных, 14 танков, 13 бронемашин, 65 артсистем и другая техника.
За сутки террористы потеряли 1140 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 24.07.24:
- Личный состав: 570120 (+1140).
- Танки: 8302 (+14).
- Бронированные боевые машины: 16013 (+13).
- Артиллерийские системы: 15759 (+65).
- РСЗВ: 1125.
- Средства ППО: 902 (+1).
- Самолеты: 363 (+1).
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 12544 (+33).
- Крылатые ракеты: 2402 (+1).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 21279 (+77).
- Специальная техника: 2650 (+10).
Данные уточняются.
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