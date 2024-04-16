Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Киевской области

Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете в направлении Киевской области. В Киеве и нескольких регионах - воздушная тревога, пишет УНН.

Детали

"Ракета в Черкасской области в направлении Киевской области", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Перед этим в ВС ВСУ сообщали о скоростной цели в Полтавской области. А еще раньше - о скоростной воздушной цели в Сумской области в направлении Черниговской области.

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