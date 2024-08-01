Вопрос переименования Броваров стоит вынести на местный референдум - нардеп

В вопросах изменения названий населенных пунктов необходимо учитывать мнение общества. Одним из способов изучения этого мнения может быть проведение местного референдума. Об этом заявил народный депутат Украины Михаил Цимбалюк в комментарии УНН.

Нардеп подчеркнул, что возможное изменение названия города Бровары на Бровари не касается декоммунизации, а потому позиция общины обязательно должна быть учтена.

Несмотря на сегодняшние условия военного положения, в любом случае надо советоваться с обществом, проводить общественные слушания. Сегодня только община должна решать, как должен называться населенный пункт. И только так принимать решения. Когда мы говорим о декоммунизации, то действительно, когда мы говорим о Червоноград - это одна история, когда Бровары на Бровари, то совсем другая, - отметил Михаил Цимбалюк.

Добавил, что одним из способов окончательно поставить точку в вопросе этого противоречивого переименования может быть проведение местного референдума.

Если мы говорим о местном самоуправлении, то Европейская хартия местного самоуправления требует проведения именно референдума по важным вопросам. В условиях, когда сегодня территориальные общины получили больше прав, стоит, чтобы такие вопросы выносились именно на местные референдумы, - подытожил нардеп.

Вместо политических спекуляций должен быть выбор громады - депутат Броварского горсовета о ситуации с возможным переименованием города

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На внеочередной сессии депутаты Броварского городского совета почти единогласно приняли обращение к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку с ходатайством не выносить на рассмотрение проект постановления о переименовании Броваров в Бровари.

Это постановление ранее зарегистрировала группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским.

По словам городского головы Броваров Игоря Сапожко, есть три вывода научных учреждений Национальной академии наук Украины о том, что название "Бровары" является историческим, и его надо сохранить.

Жителей Броваров не поддерживают инициативу Верховной Рады изменить название их города на Бровари. Об этом свидетельствует опрос, который журналисты УНН провели на улицах города.