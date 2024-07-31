Вместо политических спекуляций должен быть выбор громады - депутат Броварского горсовета о ситуации с возможным переименованием города

Община Броваров сама должна определиться с названием своего города. Это мнение должно быть учтено, и, соответственно, это положит конец разнообразным политическим спекуляциям вокруг этого вопроса. Такое мнение озвучил депутат Броварского городского совета Олег Чуканов в комментарии УНН.

Детали

По словам депутата, в вопросе различных переименований всегда есть политическая составляющая. Так же и сейчас история с возможным названием города Бровары на Бровари выглядит как политическая возня, которую оппозиция поднимает против власти. Именно поэтому последнее слово, по мнению депутата, должно быть исключительно за общиной города.

"Я только за то, чтобы действительно громада решала. И эти моменты должны быть на контроле у депутатов городского совета, которые должны общаться со своими избирателями и доносить эту позицию дальше. Тогда будет понятно, за что выступают люди: или они против переименования, или они за новое название. И это мнение общества должно быть учтено", - отметил Олег Чуканов.

Складно це назвати пріоритетною справою для країни, яка воює – нардеп про ініціативу деяких колег перейменувати Бровари на Броварі

Напомним

На внеочередной сессии депутаты Броварского городского совета почти единогласно приняли обращение к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку с ходатайством не выносить на рассмотрение проект постановления о переименовании Броваров в Бровари.

Это постановление ранее зарегистрировала группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским.

По словам городского головы Броваров Игоря Сапожко, есть три вывода научных учреждений Национальной академии наук Украины о том, что название "Бровары" является историческим, и его надо сохранить.

Жители Броваров не поддерживают инициативу Верховной Рады изменить название их города на Бровари. Об этом свидетельствует опрос, который журналисты УНН провели на улицах города.