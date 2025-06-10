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Войска рф за 5 месяцев нанесли более 12 тыс. ударов по Сумщине - МВД

Киев • УНН

 • 586 просмотра

За 5 месяцев россияне нанесли более 12 тыс. ударов по Сумской области. Клименко провел совещание по безопасности, эвакуации и обеспечению услуг в условиях тревог.

Войска рф за 5 месяцев нанесли более 12 тыс. ударов по Сумщине - МВД

Российские войска за 5 месяцев нанесли более 12 тыс. ударов по Сумской области. В таких условиях важно, чтобы местные власти максимально содействовали работе экстренных служб. Об этом написал министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

Сумщина: приграничье, которое ежедневно под обстрелами. Более 12 тысяч российских ударов за пять месяцев. Это реальность, в которой живет регион. И в этой реальности сверхважной является слаженная работа экстренных служб. Полиция, спасатели, медицинские службы - люди должны получать помощь быстро и без каких-либо бюрократических задержек

- написал Клименко.

Детали

По его словам, он в Сумах провел совещание с руководителями общин, где обсудили безопасность местного населения, эвакуацию из прифронтовых общин, особенно семей с детьми, и организацию предоставления услуг гражданам в условиях затяжных тревог.

Отдельно провел совещание с гвардейцами, пограничниками, полицейскими и спасателями. Докладывал Председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. Обсудили оперативную ситуацию в регионе, результаты уничтожения вражеских средств поражения, вопросы материально-технического обеспечения 

- добавил Клименко.

Напомним

Накануне оккупанты усилили атаки на Сумщину. За сутки осуществили почти 90 обстрелов области. Ранения получили 10 гражданских лиц, в частности, беременная женщина.

В больнице умер 17-летний парень, пострадавший во время атаки российских войск на Сумы 3 июня, количество погибших возросло до 6.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Сумская область
Государственная пограничная служба Украины
Игорь Клименко
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