Війська рф за 5 місяців завдали понад 12 тис. ударів по Сумщині - МВС

Російські війська за 5 місяців завдали понад 12 тис. ударів по Сумській області. У таких умовах важливо, щоб місцева влада максимально сприяла роботі екстрених служб. Про це написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН.

Сумщина: прикордоння, яке щодня під обстрілами. Понад 12 тисяч російських ударів за п’ять місяців. Це реальність, у якій живе регіон. І в цій реальності надважливою є злагоджена робота екстрених служб. Поліція, рятувальники, медичні служби - люди мають отримувати допомогу швидко та без будь-яких бюрократичних затримок - написав Клименко.

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За його словами, він у Сумах провів нараду з керівниками громад, де обговорили безпеку місцевого населення, евакуацію з прифронтових громад, особливо родин з дітьми, та організацію надання послуг громадянам в умовах затяжних тривог.

Окремо провів нараду з гвардійцями, прикордонниками, поліцейськими та рятувальниками. Доповідав Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко. Обговорили оперативну ситуацію в регіоні, результати знищення ворожих засобів ураження, питання матеріально-технічного забезпечення - додав Клименко.

Нагадаємо

Напередодні окупанти посилили атаки на Сумщину. За добу здійснили майже 90 обстрілів області. Поранення отримали 10 цивільних громадян, зокрема, вагітна жінка.

У лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав під час атаки російських військ на Суми 3 червня, кількість загиблих зросла до 6.