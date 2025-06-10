Війська рф за 5 місяців завдали понад 12 тис. ударів по Сумщині - МВС
Київ • УНН
За 5 місяців росіяни завдали понад 12 тис. ударів по Сумській області. Клименко провів нараду щодо безпеки, евакуації та забезпечення послуг в умовах тривог.
Російські війська за 5 місяців завдали понад 12 тис. ударів по Сумській області. У таких умовах важливо, щоб місцева влада максимально сприяла роботі екстрених служб. Про це написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН.
Сумщина: прикордоння, яке щодня під обстрілами. Понад 12 тисяч російських ударів за п’ять місяців. Це реальність, у якій живе регіон. І в цій реальності надважливою є злагоджена робота екстрених служб. Поліція, рятувальники, медичні служби - люди мають отримувати допомогу швидко та без будь-яких бюрократичних затримок
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За його словами, він у Сумах провів нараду з керівниками громад, де обговорили безпеку місцевого населення, евакуацію з прифронтових громад, особливо родин з дітьми, та організацію надання послуг громадянам в умовах затяжних тривог.
Окремо провів нараду з гвардійцями, прикордонниками, поліцейськими та рятувальниками. Доповідав Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко. Обговорили оперативну ситуацію в регіоні, результати знищення ворожих засобів ураження, питання матеріально-технічного забезпечення
Нагадаємо
Напередодні окупанти посилили атаки на Сумщину. За добу здійснили майже 90 обстрілів області. Поранення отримали 10 цивільних громадян, зокрема, вагітна жінка.
У лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав під час атаки російських військ на Суми 3 червня, кількість загиблих зросла до 6.