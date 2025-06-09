Окупанти посилили атаки на Сумщину: поранені десятеро цивільних, у тому числі вагітна - ОВА
Київ • УНН
росіяни посилили атаки на Сумщину, здійснивши майже 90 обстрілів за добу. Поранені десятеро цивільних, серед яких вагітна жінка, стан якої стабільний.
Впродовж минулої доби окупанти посилили атаки на Сумщину, росія здійснила майже 90 обстрілів області. Поранення отримали 10 цивільних. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
Деталі
Вчора внаслідок ударів рф були поранені семеро людей у Недригайлівській громаді та троє – в Есманьській.
Серед поранених є вагітна жінка. Її прооперували, стан стабільний, на щастя, життю дитини нічого не загрожує. Найшвидшого одужання майбутній мамі.
За його словами, сьогодні евакуації підлягають 213 населених пунктів у 18 громадах. Евакуація відбувається планово, у тісній координації з громадами, ДСНС, поліцією, волонтерами та міжнародними партнерами.
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Працюють гуманітарні хаби та транзитні центри – аби надати першочергову допомогу тим, хто виїхав із небезпечних територій.
Від початку червня евакуйовано майже 900 людей, серед них 137 дітей. За останню добу на більш безпечні території евакуювали 21 людину.
Нагадаємо
Напередодні начальник Сумської ОВА Олег Григоров заявив, що ситуація на кордоні Сумської області напружена, але під контролем Сил оборони та підрозділів Збройних сил України. Підстав для евакуації із Сум наразі немає попри нагнітання настроїв у соцмережах.