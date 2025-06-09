Оккупанты усилили атаки на Сумщину: ранены десять гражданских, в том числе беременная - ОВА

За прошедшие сутки оккупанты усилили атаки на Сумщину, Россия совершила почти 90 обстрелов области. Ранения получили 10 гражданских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Детали

Вчера в результате ударов рф были ранены семь человек в Недригайловской громаде и трое – в Эсманьской.

Среди раненых есть беременная женщина. Ее прооперировали, состояние стабильное, к счастью, жизни ребенка ничего не угрожает. Скорейшего выздоровления будущей маме. - отметил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, сегодня эвакуации подлежат 213 населенных пунктов в 18 громадах. Эвакуация происходит планово, в тесной координации с громадами, ГСЧС, полицией, волонтерами и международными партнерами.

Самая большая переброска за последние полгода: россияне массово транспортируют технику и военных с юга в Сумскую область

Работают гуманитарные хабы и транзитные центры – чтобы оказать первоочередную помощь тем, кто выехал с опасных территорий.

С начала июня эвакуировано почти 900 человек, среди них 137 детей. За последние сутки на более безопасные территории эвакуировали 21 человека.

Напомним

Накануне начальник Сумской ОВА Олег Григоров заявил, что ситуация на границе Сумской области напряженная, но под контролем Сил обороны и подразделений Вооруженных сил Украины. Оснований для эвакуации из Сум пока нет несмотря на нагнетание настроений в соцсетях.