Военные просят правоохранителей проверить законность списания Шабунина, который после "потери зрения" управляет автомобилем.

Движение "Честная мобилизация" обратилось в Государственное бюро расследований с просьбой проверить законность оснований, по которым списался с военной службы активист Виталий Шабунин, и в случае выявления нарушений закона возбудить уголовное производство. Об этом заявил представитель движения, ветеран российско-украинской войны Алексей Сталкер.

"Движение "Честная мобилизация" обращается к Государственному бюро расследований с просьбой: проверить законность оснований, по которым Шабунин списался с военной службы, и дать ответ обществу, соответствует ли его демобилизация закону. Кроме того, установить, имеет ли право Шабунин управлять авто при потере зрения, подвергая себя и окружающих опасности. И возбудить уголовное производство в случае выявления нарушений закона", - говорится в заявлении движения.

Как отметил Алексей Сталкер, Шабунин списался с армии из-за "потери зрения", но при этом сразу купил себе автомобиль, что свидетельствует о сбое системы ВЛК.

"В мае 2026 года, после четырех лет фиктивной службы глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин списался с армии из-за "потери зрения". И сразу же купил себе новую машину. Слепых водителей на дорогах мы еще не видели. Или Шабунин – такой первый, или система ВЛК по нему дала сбой, и активист списался на фиктивных основаниях. Такие случаи должны быть расследованы правоохранительными органами, ведь они напрямую влияют на мотивацию как военнослужащих, так и тех, кто только собирается присоединиться к армии", - отметил Алексей Сталкер.

Он подчеркнул, что это дискредитация настоящих военных, когда такие, как Шабунин, оформляются на фиктивную службу, а затем легко становятся непригодными.

"Считаем поступок Шабунина плевком в сторону всех ветеранов, действующих военнослужащих и их семей. Потому что пока одни украинцы держат фронт в самых горячих точках с многочисленными контузиями и тяжелыми ранениями, такие как Шабунин "служат" в столичных ресторанах, а затем легко списываются из-за выдуманных болезней и еще хвастаются этим в эфире. Есть ухылянты, которые тихо бегут за границу. А есть такие, которые порешали себе бронь, отсрочку или демобилизацию и кичатся этим, выставляя себя "борцами за правду". Так вот вторые – самые вредные, потому что подрывают национальную безопасность Украины и доверие к войску", - отметил Алексей Сталкер.

Как сообщалось ранее, ГБР вручило подозрение главе ЦПК Виталию Шабунину. Он обвиняется в мошенничестве и уклонении от мобилизации. Как отмечают в ГБР, вместо военной службы активист жил и работал в Киеве. В то же время он продолжал получать денежное довольствие, в том числе, "боевые". Впоследствии он демобилизовался по состоянию здоровья. Ветераны заявили, что списание из армии Шабунина дискредитирует ВСУ и стимулирует увеличение числа ухылянтов.