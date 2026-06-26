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Военные просят правоохранителей проверить законность списания Шабунина, который после "потери зрения" управляет автомобилем

Киев • УНН

 • 1038 просмотра

Военные просят правоохранителей проверить законность списания Шабунина, который после "потери зрения" управляет автомобилем.

Военные просят правоохранителей проверить законность списания Шабунина, который после "потери зрения" управляет автомобилем

Движение "Честная мобилизация" обратилось в Государственное бюро расследований с просьбой проверить законность оснований, по которым списался с военной службы активист Виталий Шабунин, и в случае выявления нарушений закона возбудить уголовное производство. Об этом заявил представитель движения, ветеран российско-украинской войны Алексей Сталкер.

"Движение "Честная мобилизация" обращается к Государственному бюро расследований с просьбой: проверить законность оснований, по которым Шабунин списался с военной службы, и дать ответ обществу, соответствует ли его демобилизация закону. Кроме того, установить, имеет ли право Шабунин управлять авто при потере зрения, подвергая себя и окружающих опасности. И возбудить уголовное производство в случае выявления нарушений закона", - говорится в заявлении движения.

Как отметил Алексей Сталкер, Шабунин списался с армии из-за "потери зрения", но при этом сразу купил себе автомобиль, что свидетельствует о сбое системы ВЛК.

"В мае 2026 года, после четырех лет фиктивной службы глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин списался с армии из-за "потери зрения". И сразу же купил себе новую машину. Слепых водителей на дорогах мы еще не видели. Или Шабунин – такой первый, или система ВЛК по нему дала сбой, и активист списался на фиктивных основаниях. Такие случаи должны быть расследованы правоохранительными органами, ведь они напрямую влияют на мотивацию как военнослужащих, так и тех, кто только собирается присоединиться к армии", - отметил Алексей Сталкер.

Он подчеркнул, что это дискредитация настоящих военных, когда такие, как Шабунин, оформляются на фиктивную службу, а затем легко становятся непригодными.

"Считаем поступок Шабунина плевком в сторону всех ветеранов, действующих военнослужащих и их семей. Потому что пока одни украинцы держат фронт в самых горячих точках с многочисленными контузиями и тяжелыми ранениями, такие как Шабунин "служат" в столичных ресторанах, а затем легко списываются из-за выдуманных болезней и еще хвастаются этим в эфире. Есть ухылянты, которые тихо бегут за границу. А есть такие, которые порешали себе бронь, отсрочку или демобилизацию и кичатся этим, выставляя себя "борцами за правду". Так вот вторые – самые вредные, потому что подрывают национальную безопасность Украины и доверие к войску", - отметил Алексей Сталкер.

Как сообщалось ранее, ГБР вручило подозрение главе ЦПК Виталию Шабунину. Он обвиняется в мошенничестве и уклонении от мобилизации. Как отмечают в ГБР, вместо военной службы активист жил и работал в Киеве. В то же время он продолжал получать денежное довольствие, в том числе, "боевые". Впоследствии он демобилизовался по состоянию здоровья. Ветераны заявили, что списание из армии Шабунина дискредитирует ВСУ и стимулирует увеличение числа ухылянтов.

Евгений Царенко

Общество