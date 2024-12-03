Военные покидают здание парламента Южной Кореи - СМИ
Киев • УНН
Военные покидают здание парламента Южной Кореи после отмены военного положения 190 голосами депутатов. Тысячи протестующих собрались возле парламента, требуя импичмента президента Йоля.
Военные покидают здание парламента Южной Кореи. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на спикера Национального собрания, передает УНН.
Ранее
Парламент Южной Кореи провел голосование по отмене военного положения. Решение было поддержано 190 депутатами.
Как писал Reuters, тысячи людей собрались у парламента Южной Кореи, выкрикивая "импичмент президента Еля".
Полицейские автобусы заблокировали главный вход в парламент.
"Отмените военное положение, защитите демократию", – скандировали протестующие.
"Мы одержим победу".
Толпа освистала, когда военный автобус покинул место происшествия.
Причины политического кризиса в Южной Корее
По данным ВВС, на парламентских выборах, состоявшихся в Южной Корее весной этого года, 192 из 300 мест в Национальной ассамблее получила Демократическая партия.
В результате сокрушительного поражения, которое партия президента "Сила народа" получила на выборах, в отставку ушли лидер этой партии Хан Дон Хун и премьер-министр страны Хан Док Су подал в отставку.
СМИ писали, что голосование на выборах весной можно было рассматривать как промежуточный референдум по доверию президенту Юн Сок Елю, которому остается еще три года пребывания у власти.
Корреспондент ВВС в Сеуле Джейк Квон напоминает, что после проигранных его партией парламентских выборов президент не смог принять нужные ему законы, зато ему пришлось отчаянно накладывать вето на любые законы, которые принимает оппозиция.
На этой неделе Демократическая партия сократила предложенный правительством и партией президента бюджет, однако на него Юн Сок Ель наложить вето не может.