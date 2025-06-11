Во Франции проблема с коррозией атомного реактора - цены на электроэнергию выросли на год вперед

Electricite de France (EDF) объявила о масштабной проверке. Если понадобится серьезная ремонтная кампания, это повлияет на производственные мощности ядерного парка страны в течение текущего. Это уже привело к резкому росту цен на энергоносители, передает УНН со ссылкой на Вloomberg и AFP.

Детали

Через три года после аналогичной проблемы, приведшей к промышленному кризису, во Франции, на ядерном реакторе №2 электростанции EDF Civo было выявлено два "признака коррозии под напряжением". В рамках борьбы с проблемой сейчас "проводится экспертная оценка" в соответствии с задачами мониторинга 2025 стратегии "обработки коррозии под напряжением". EDF сообщила, что результаты проверок все еще ожидаются.

ASNR, регулятор атомных электростанций, обратившись в AFP, подтвердил наличие "двух признаков коррозии под напряжением" на этом реакторе, но не предоставил дополнительных подробностей.

Тем временем соответствующие сообщения привели к росту поставок электроэнергии Франции на следующий год на 8,4%. Это является самым большим показателем за два года, согласно данным Европейской энергетической биржи.

Контракт на август, когда спрос на охлаждение достигает пика, вырос на 13%. Цены также выросли в Германии и Великобритании, которые часто полагаются на экспорт из соседней Франции, чтобы поддерживать свет включенным.

Справка

Явление коррозионного растрескивания под напряжением (или SCC) проявляется в виде крошечных трещин в металлических участках.

Компания EDF столкнулась с этой проблемой в конце 2021 года, когда обнаружила микротрещины в реакторе номер 1 атомной электростанции Сиво, новейшей и одной из самых мощных в ядерном парке (1450 МВт на реактор) после реактора EPR во Фламанвиле.

Открытие потребовало масштабной инспекционной и ремонтной кампании ядерного парка EDF. В 2022 году, между коррозией и плановым техническим обслуживанием, половина из 56 реакторов была остановлена, иногда одновременно, что угрожало стране отключением электроэнергии, посреди зимнего сезона.

EDF завершила 2022 год с рекордными убытками, отягощенными исторически низким уровнем производства ядерной энергии.

Напомним

Ядерный реактор на швейцарской АЭС Безнау весной останавливали из-за сбоя соединения с электросетью.

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