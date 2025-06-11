Во Франции проблема с коррозией атомного реактора - цены на электроэнергию выросли на год вперед

$41.560.06
47.500.13
ukenru
"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)
Эксклюзив
07:03 • 15332 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
07:00 • 37809 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
06:29 • 60575 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 48638 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 76629 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 57025 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

10 июня, 14:41 • 59888 просмотра

Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень

Эксклюзив
10 июня, 13:58 • 63222 просмотра

Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно

Эксклюзив
10 июня, 13:21 • 51056 просмотра

россия скупает советские двигатели по миру, чтобы оставить Украину без возможности ремонтировать самолеты - военный эксперт

10 июня, 13:16 • 46253 просмотра

ЕС предложил 18-й пакет санкций против рф: в фокусе - потолок цен на нефть рф в $45, "теневой флот" и банки

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.5м/с
42%
749мм
Популярные новости

В Сумах вандалы повредили Аллею Славы, изобразив символ "Z" на баннере

11 июня, 01:47 • 40006 просмотра

В тамбовской области рф дроны атаковали пороховой завод: что известно

11 июня, 02:20 • 13249 просмотра

НАТО стремится включить средства для Украины в новый целевой показатель расходов - Bloomberg

06:12 • 33285 просмотра

Дания срочно закупает наземные системы ПВО на миллиарды – Минобороны

06:47 • 28497 просмотра

Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих сообщениях о Трампе

08:51 • 37769 просмотра
публикации

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11:05 • 9812 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

06:29 • 60575 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 286689 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 273502 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 259792 просмотра
Актуальные люди

Дональд Трамп

Гэвин Ньюсом

Владимир Зеленский

Элон Маск

Андрій Єрмак

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Лос-Анджелес

Вашингтон

Польша

Реклама
УНН Lite

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 30020 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 40579 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 67502 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 50088 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

10 июня, 11:04 • 85077 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Ту-95

Туполев Ту-22М

Ту-160

Ил-78

Во Франции проблема с коррозией атомного реактора - цены на электроэнергию выросли на год вперед

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Во Франции обнаружена коррозия на ядерном реакторе, что повлекло рост цен на электроэнергию на год вперед. Electricite de France проводит масштабную проверку и оценку ситуации.

Во Франции проблема с коррозией атомного реактора - цены на электроэнергию выросли на год вперед

Electricite de France (EDF) объявила о масштабной проверке. Если понадобится серьезная ремонтная кампания, это повлияет на производственные мощности ядерного парка страны в течение текущего. Это уже привело к резкому росту цен на энергоносители, передает УНН со ссылкой на Вloomberg и AFP.

Детали

Через три года после аналогичной проблемы, приведшей к промышленному кризису, во Франции, на ядерном реакторе №2 электростанции EDF Civo было выявлено два "признака коррозии под напряжением". В рамках борьбы с проблемой сейчас "проводится экспертная оценка" в соответствии с задачами мониторинга 2025 стратегии "обработки коррозии под напряжением". EDF сообщила, что результаты проверок все еще ожидаются.

ASNR, регулятор атомных электростанций, обратившись в AFP, подтвердил наличие "двух признаков коррозии под напряжением" на этом реакторе, но не предоставил дополнительных подробностей.

Тем временем соответствующие сообщения привели к росту поставок электроэнергии Франции на следующий год на 8,4%. Это является самым большим показателем за два года, согласно данным Европейской энергетической биржи.

Контракт на август, когда спрос на охлаждение достигает пика, вырос на 13%. Цены также выросли в Германии и Великобритании, которые часто полагаются на экспорт из соседней Франции, чтобы поддерживать свет включенным.

Справка

Явление коррозионного растрескивания под напряжением (или SCC) проявляется в виде крошечных трещин в металлических участках.

Компания EDF столкнулась с этой проблемой в конце 2021 года, когда обнаружила микротрещины в реакторе номер 1 атомной электростанции Сиво, новейшей и одной из самых мощных в ядерном парке (1450 МВт на реактор) после реактора EPR во Фламанвиле.

Открытие потребовало масштабной инспекционной и ремонтной кампании ядерного парка EDF. В 2022 году, между коррозией и плановым техническим обслуживанием, половина из 56 реакторов была остановлена, иногда одновременно, что угрожало стране отключением электроэнергии, посреди зимнего сезона.

EDF завершила 2022 год с рекордными убытками, отягощенными исторически низким уровнем производства ядерной энергии.

Напомним

Ядерный реактор на швейцарской АЭС Безнау весной останавливали из-за сбоя соединения с электросетью.

Тегеран заявляет, что хочет овладеть ядерными технологиями для мирных целей, и давно отрицает обвинения западных государств в стремлении разработать ядерное оружие.

Иран выступил с собственным предложением по ядерному соглашению с США09.06.25, 16:22 • 2990 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
Bloomberg L.P.
Франция
Великобритания
Германия
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9