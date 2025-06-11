У Франції проблема із корозією атомного реактора - ціни на електроенергію зросли на рік вперед

Electricite de France (EDF) оголосила про масштабну перевірку. Якщо знадобиться серйозна ремонтна кампанія, це вплине на виробничі потужності ядерного парку країни на протязі поточного.

Це вже призвело до різкого зростання цін на енергоносії, передає УНН із посиланням на Вloomberg та AFP.

Деталі

Через три роки після аналогічна проблеми, що призвела до промислової кризи, у Франції, на ядерному реакторі №2 електростанції EDF Civo було виявлено дві "ознаки корозії під напругою". У рамках боротьби з проблемою зараз "проводиться експертна оцінка" відповідно до задач моніторингу 2025 стратегії "обробки корозії під напругою". EDF повідомила, що результати перевірок все ще очікуються.

ASNR, регулятор атомних електростанцій, звернувшись до AFP, підтвердив наявність "двох ознак корозії під напругою" на цьому реакторі, але не надав додаткових подробиць.

Тим часом відповідні повідомлення призвели до зростання на 8,4% вартості річного виробництва електроенергії у Франції. Це є найбільшим показником за два роки, згідно з даними Європейської енергетичної біржі.

Контракт на серпень, коли попит на охолодження досягає піку, зріс на 13%. Ціни також зросли в Німеччині та Великій Британії, які часто покладаються на експорт із сусідньої Франції, щоб підтримувати світло ввімкненим.

Французькі річні ціни на електроенергію зросли на 8,40% до 67,50 євро за мегават-годину о 9:57 ранку за місцевим часом, що є найвищим показником з лютого. Німецький еквівалент контракту зріс на 2,92% до 89,40 євро за мегават-годину. - пише Вloomberg.

Довідка

Явище корозійного розтріскування під напругою (або SCC) проявляється у вигляді крихітних тріщин у металевих ділянках.

Компанія EDF зіткнулася з цією проблемою наприкінці 2021 року, коли виявила мікротріщини в реакторі номер 1 атомної електростанції Сіво, найновішої та однієї з найпотужніших у ядерному парку (1450 МВт на реактор) після реактора EPR у Фламанвілі.

Відкриття вимагало масштабної інспекційної та ремонтної кампанії ядерного парку EDF. У 2022 році, між корозією та плановим технічним обслуговуванням, половина з 56 реакторів була зупинена, іноді одночасно, що загрожувало країні відключенням електроенергії, посеред зимового сезону.

EDF завершила 2022 рік з рекордними збитками, обтяженими історично низьким рівнем виробництва ядерної енергії.

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