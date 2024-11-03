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Выборы президента Молдовы: на четырех иностранных участках фиксировали фальшивые сообщения о бомбах

Выборы президента Молдовы: на четырех иностранных участках фиксировали фальшивые сообщения о бомбах

Киев  •  УНН

17:11 • 6651 просмотра

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Во Франкфурте, Ливерпуле и Нортгемптоне поступили фальшивые сообщения о минировании участков для выборов президента Молдовы. МИД Молдовы предупредил о возможных попытках рф сорвать голосование диаспоры.

Местные власти немецкого города Франкфурт и британских городов Ливерпуль и Нортгемптон 3 ноября получили информацию о возможном минировании четырех избирательных участков, открытых для выборов президента Молдовы. Министерство иностранных дел Молдовы сообщило, что информация о "минировании" оказалась ложной, передает УНН со ссылкой на Newsmaker.

"Специализированные службы организовали проверки и подтвердили, что сообщения были ложными. Министерство иностранных дел считает, что ложные сообщения о бомбах направлены на срыв голосования. Молдавские власти ранее предупреждали о возможности появления ложных сообщений о бомбах и координируют действия с властями затронутых стран", - говорится в заявлении министерства.

Ранее издание Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что молдавские власти предупредили несколько стран Европейского союза, в частности Румынию, что россия может помешать голосованию молдавской диаспоры. Анонимный источник сообщил агентству, что избирательные участки в Италии, Франции, Германии, Испании, Канаде, Румынии, США и Великобритании могут стать мишенью москвы. Как утверждает издание, российские власти намерены помешать голосованию, в том числе с помощью ложных сообщений о бомбах, чтобы всех сотрудников участков эвакуировали.

Добавим

Президент Молдовы Майя Санду обратилась к гражданам после сообщения о минировании нескольких избирательных участков, открытых за рубежом.

"Дорогие молдаване из диаспоры, благодарю вас за вашу исключительную мобилизацию! Вы - необыкновенная сила! Воры боятся вас, поэтому они рассылают ложные сообщения о бомбах на нескольких избирательных участках. Не бойтесь. Продолжайте голосовать. Каждый честный голос спасает Молдову!" - заявила Санду.

Контекст

Сегодня, 3 ноября, в Молдове проходит второй тур выборов президента. В нем участвуют действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло, которого поддержала Партия социалистов. В первом туре Санду набрала 42,49% голосов, Стояногло - 25,95%. 

Второй тур выборов президента в Молдове: явка превысила 50%3 ноября 2024, 16:28 • 10465 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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