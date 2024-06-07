Выборы нового главы Еврокомиссии назначены на 18 июля

Нового главы Еврокомиссии в Европейском парламенте планируют избрать 18 июля. об этом пишет Politico, передает УНН.

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Эти выборы состоятся через два дня после того, как депутаты Европарламента изберут своего президента. Главным кандидатом на пост главы Еврокомиссии является ее действующая глава Урсула фон дер Ляйен пишет издание

Чтобы получить эту должность, она должна получить поддержку квалифицированного большинства лидеров ЕС, а затем заручиться голосами по меньшей мере 361 из 720 депутатов Европарламента.

Европарламент может проголосовать только тогда, когда большинство глав государств и правительств ЕС официально выдвинут кандидата. Как пишет издание, это может произойти на заседании Европейского совета 27 и 28 июня. Далее обсуждение перейдет к политическим группам Европарламента, что при таком сценарии завершится 11 июля.

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