ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Выборы нового главы Еврокомиссии назначены на 18 июля

Выборы нового главы Еврокомиссии назначены на 18 июля

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 23:30  •  2355 просмотра

Read in English

Урсула фон дер Ляйен, нынешний председатель Европейской Комиссии, является основным кандидатом, который будет переизбран на этот пост 18 июля после того, как будет официально выдвинут лидерами ЕС.

Нового главы Еврокомиссии в Европейском парламенте планируют избрать 18 июля. об этом пишет Politico, передает УНН

детали 

Эти выборы состоятся через два дня после того, как депутаты Европарламента изберут своего президента. Главным кандидатом на пост главы Еврокомиссии является ее действующая глава Урсула фон дер Ляйен

пишет издание 

Чтобы получить эту должность, она должна получить поддержку квалифицированного большинства лидеров ЕС, а затем заручиться голосами по меньшей мере 361 из 720 депутатов Европарламента.

Европарламент может проголосовать только тогда, когда большинство глав государств и правительств ЕС официально выдвинут кандидата. Как пишет издание, это может произойти на заседании Европейского совета 27 и 28 июня. Далее обсуждение перейдет к политическим группам Европарламента, что при таком сценарии завершится 11 июля.

Выборы в ЕС: фон дер Ляйен начала кампанию с обещания "дать отпор" друзьям путина в ЕС7 апреля 2024, 14:45 • 39692 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаВыборы 2014
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  100806 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
  •  100750 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
  •  106183 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
  •  104893 просмотра

У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  102050 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  98675 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
  •  92402 просмотра

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  68360 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
  •  85611 просмотра

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
  •  86550 просмотра

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Новости по теме
Выборы нового главы Еврокомиссии назначены на 18 июля

Выборы нового главы Еврокомиссии назначены на 18 июля

  •  2355 просмотра
Силы обороны уничтожили ПВО и РЛС оккупантов-Генштаб

Силы обороны уничтожили ПВО и РЛС оккупантов-Генштаб

  •  7692 просмотра
Bild: правительство Германии разработало план на случай войны с Россией

Bild: правительство Германии разработало план на случай войны с Россией

  •  9868 просмотра
AP: США направят Украине помощь на сумму около $225 млн

AP: США направят Украине помощь на сумму около $225 млн

  •  8099 просмотра
На фронте произошло 73 боевых столкновения – Генштаб

На фронте произошло 73 боевых столкновения – Генштаб

  •  6782 просмотра
Российские военные обстреляли пять общин Сумщины

Российские военные обстреляли пять общин Сумщины

  •  7010 просмотра
Польские фермеры прекращают блокировку КПП"Рава-Русская"

Польские фермеры прекращают блокировку КПП"Рава-Русская"

  •  6177 просмотра
В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы

  •  8724 просмотра
НАТО стремится расширить обмен разведданными с Украиной

НАТО стремится расширить обмен разведданными с Украиной

  •  10836 просмотра
МИД Польши вызвал представителя Беларуси из-за убийства польского военного

МИД Польши вызвал представителя Беларуси из-за убийства польского военного

  •  10208 просмотра

Популярные

Франция поставит Украине самолеты Mirage 2000 - Макрон

Франция поставит Украине самолеты Mirage 2000 - Макрон

  •  24587 просмотра
Правозащитники попросили суд Гааги выдать ордера на арест российских пропагандистов соловьева, симоньян и киселева

Правозащитники попросили суд Гааги выдать ордера на арест российских пропагандистов соловьева, симоньян и киселева

  •  55817 просмотра
Одна из погибших украинок на железной дороге в Чехии не имеет родственников первой линии - консулка

Одна из погибших украинок на железной дороге в Чехии не имеет родственников первой линии - консулка

  •  32401 просмотра
В 12 областях и Киеве введены аварийные отключения - Укрэнерго

В 12 областях и Киеве введены аварийные отключения - Укрэнерго

  •  31443 просмотра
Раде предлагают предоставить бронь от мобилизации 100% сотрудников ГСЧС

Раде предлагают предоставить бронь от мобилизации 100% сотрудников ГСЧС

  •  68849 просмотра

Публикации

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

  •  129846 просмотра
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

  •  136350 просмотра
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

  •  141877 просмотра
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

  •  147975 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

  •  154779 просмотра

Выборы нового главы Еврокомиссии назначены на 18 июля

Урсула фон дер Ляйен, нынешний председатель Европейской Комиссии, является основным кандидатом, который будет переизбран на этот пост 18 июля после того, как будет официально выдвинут лидерами ЕС.

политика •   •  2355 просмотра
Выборы нового главы Еврокомиссии назначены на 18 июля

Силы обороны уничтожили ПВО и РЛС оккупантов-Генштаб

С начала суток силы обороны Украины уничтожили российские средства ПВО, радиолокационные станции и нанесли удары по скоплениям живой силы противника, вооружению, военной технике и радиолокационной станции в нескольких районах.

Война •   •  7692 просмотра
Силы обороны уничтожили ПВО и РЛС оккупантов-Генштаб

Bild: правительство Германии разработало план на случай войны с Россией

Германия разработала военный план на случай войны с Россией, включающий переоборудование подвалов и станций метро в бомбоубежища, эвакуацию населения из определенных регионов, подготовку медицинских учреждений к наплыву пациентов, возможное восстановление обязательной военной службы и создание запасов продовольствия для обеспечения одного горячего приема пищи в день.

Война •   •  9868 просмотра
Bild: правительство Германии разработало план на случай войны с Россией

AP: США направят Украине помощь на сумму около $225 млн

США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 225 миллионов долларов, включая боеприпасы для ракетных комплексов HIMARS, ракеты для систем ПВО, противотанковые ракеты, бронетехнику, патрульные катера и другое оборудование.

Война •   •  8099 просмотра
AP: США направят Украине помощь на сумму около $225 млн

На фронте произошло 73 боевых столкновения – Генштаб

В течение текущих суток российские оккупанты нанесли один ракетный удар, 35 авиаударов и использовали 477 беспилотных летательных аппаратов-камикадзе, в то время как Силы обороны отразили 73 боевых столкновения на фронте.

Война •   •  6782 просмотра
На фронте произошло 73 боевых столкновения – Генштаб

Российские военные обстреляли пять общин Сумщины

Российские военные обстреляли пять населенных пунктов в Сумской области, зафиксировав 19 обстрелов и 75 взрывов.

Общество •   •  7010 просмотра
Российские военные обстреляли пять общин Сумщины

Польские фермеры прекращают блокировку КПП"Рава-Русская"

Польские фермеры перестали блокировать контрольно-пропускной пункт Рава-Русская, пропуская грузовики через пограничный переход между Польшей и Украиной.

Общество •   •  6177 просмотра
Польские фермеры прекращают блокировку КПП"Рава-Русская"

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе были слышны взрывы из-за атаки беспилотников, о чем объявил мэр города, который посоветовал жителям оставаться в безопасных местах, пока продолжаются боевые действия.

Война •   •  8724 просмотра
В Одессе прогремели взрывы

НАТО стремится расширить обмен разведданными с Украиной

НАТО и Украина планируют подписать соглашение о расширении сотрудничества в области оборонных технологий, обмене разведданными о возможностях российской радиоэлектронной борьбы и содействии превращению Украины в крупного поставщика технологий после войны.

Война •   •  10836 просмотра
НАТО стремится расширить обмен разведданными с Украиной

МИД Польши вызвал представителя Беларуси из-за убийства польского военного

Польский солдат был убит мигрантом при попытке помешать группе нелегальных иммигрантов прорваться через защитный барьер на польско-белорусской границе, что вынудило Польшу вызвать белорусского представителя и потребовать выдачи виновного.

политика •   •  10208 просмотра
МИД Польши вызвал представителя Беларуси из-за убийства польского военного