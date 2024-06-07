Вибори нового глави Єврокомісії призначені на 18 липня
Київ • УНН
Урсула фон дер Ляєн, нинішній глава Європейської Комісії, є основним кандидатом, який буде переобраний на цей пост 18 липня після того, як буде офіційно висунутий лідерами ЄС.
Нового очільника Єврокомісії у Європейському парламенті планують обрати 18 липня. Про це пише Politico, передає УНН.
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Ці вибори відбудуться за два дні після того, як депутати Європарламенту оберуть свого президента. Головним кандидатом на пост глави Єврокомісії є її чинна очільниця Урсула фон дер Ляєн
Аби отримати цю посаду, вона має отримати підтримку кваліфікованої більшості лідерів ЄС, а потім заручитися голосами щонайменше 361 з 720 депутатів Європарламенту.
Європарламент може проголосувати лише тоді, коли більшість глав держав та урядів ЄС офіційно висунуть кандидата. Як пише видання, це може статися на засіданні Європейської Ради 27 і 28 червня. Далі обговорення перейде до політичних груп Європарламенту, що за такого сценарію завершиться 11 липня.
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