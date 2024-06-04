Верховный муфтий Крыма призвал мусульманские страны поддержать саммит мира

Верховный Муфтий Крыма Айдер Рустамов накануне саммита мира в Швейцарии призвал правительства мусульманских стран поддержать усилия Украины по установлению "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира". Об этом сообщает "Крым.Реалии", пишет УНН.

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В своем призыве Верховный муфтий Крыма подчеркнул, что мусульмане Украины, крымские татары с 2014 года "стали жертвами войны, которую сегодня дикими методами ведет россия".

Нас автохтонный народ Крыма выгнали из родной земли, из родных домов. Тех, кто остался жить в оккупации, в течение этих 10 лет подвергают насилию, пыткам, сажают в тюрьмы, похищают и убивают, а их детей в детских садах и школах заставляют петь русский гимн и маршировать в российской военной форме, а затем мобилизуют в российскую армию в качестве пушечного мяса. Сотни тысяч мусульман в Крыму не живут в мире, живут в войне, - сказал Рустемов в своем обращении.

Дополнение

Глобальным саммитом мира, состоится 15-16 июня в Швейцарии. По последним данным Офиса президента Украины, участие в саммите мира подтвердили 107 стран и международных организаций.

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