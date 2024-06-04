Верховный муфтий Крыма призвал мусульманские страны поддержать саммит мира

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За прошедшие сутки на линии фронта состоялось 137 боевых столкновений с противником – Волошин
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ГУР перезапустило онлайн портал "Война & Санкции"
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российские хакеры распространяют дипфейки об Олимпиаде в Париже. В Украине предполагают - информатики могут стать интенсивнее
Хакерская группа Storm-1679 с помощью ИИ создала полнометражный фильм под названием «Падение Олимпийских игр», в котором использовали дипфейк Тома Круза. Лента демонстрирует пренебрежительное отношение к руководству Международного олимпийского комитета.
Переселенцы смогут получить компенсацию за уничтоженное имущество, которое находится на оккупированной территории: законопроект прошел первое чтение
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