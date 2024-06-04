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Верховний Муфтій Криму закликав мусульманські країни підтримати Саміт миру

Верховний Муфтій Криму закликав мусульманські країни підтримати Саміт миру

Київ • УНН

 • 19844 перегляди

Верховний муфтій Криму напередодні Саміту миру у Швейцарії закликав уряди мусульманських країн підтримати зусилля України щодо встановлення "всеосяжного, справедливого та сталого світу".

Верховний Муфтій Криму Айдер Рустемов напередодні Саміту миру у Швейцарії закликав уряди мусульманських країн підтримати зусилля України щодо встановлення "всеосяжного, справедливого та сталого світу". Про це повідомляє "Крим.Реалії", пише УНН.

Деталі

У своєму заклику Верховний Муфтій Криму наголосив, що мусульмани України, кримські татари з 2014 року "стали жертвами війни, яку сьогодні дикими методами веде росія".

Нас автохтонний народ Криму вигнали з рідної землі, з рідних будинків. Тих, хто залишився жити в окупації, протягом цих 10 років піддають насильству, катуванням, саджають у в'язниці, викрадають і вбивають, а їхніх дітей у дитячих садках і школах змушують співати російський гімн і маршувати у російській військовій формі, а потім мобілізують до російської армії як гарматне м’ясо. Сотні тисяч мусульман у Криму не живуть у мирі, живуть у війні,

- сказав Рустемов у своєму зверненні.

Доповнення

Глобальним самітом миру, відбудеться 15–16 червня у Швейцарії. За останніми даними Офісу президента України, участь у Саміті світу підтвердили 107 країн та міжнародних організацій.

Саміт миру: в Угорщині ще розмірковують над участю 03.06.24, 09:15 • 26992 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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