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Верещук посетила с рабочей поездкой Харьков

Верещук посетила с рабочей поездкой Харьков

Киев • УНН

 • 16762 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прибыла с рабочей поездкой в Харьков, передает УНН со ссылкой на сообщение министра в Facebook.

Детали

В Харькове Верещук также приняла участие в круглом столе “Государственная политика переходного периода как основа реинтеграции временно оккупированных территорий Украины”. Участие в мероприятии приняли и городской голова Харькова Игорь Терехов, губернатор Харьковской области Олег Синегубов, а также представители научного сообщества и общественного сектора.

В рамках визита Ирина Верещук также посетила модульный городок для временного размещения внутренне перемещенных лиц. Городок, рассчитанный на 488 коек, был открыт в январе 2015 года при содействии правительства Германии. Всего же он принял 654 ВПЛ. Более 90% размещенных там человек — льготные категории граждан. Всего в области функционирует 14 мест компактного проживания.

Одна из основных проблем внутренне перемещенных лиц — нехватка жилья для этой категории граждан — стала предметом обсуждения во время совещания в Харькове под руководством Ирины Верещук.

Цитата

“Действительно, хочется, чтобы проблемные вопросы, которые сейчас возникают в ваших громадах относительно выделения жилья, были услышаны на уровне Президента Украины, Премьер-министра, главы Верховной Рады. Ведь многие формальные вещи на практике не работают. Напомню, что в 2022 году государственным бюджетом предусмотрено финансирование в размере 5,5 млрд грн на обеспечение жильем ветеранов войны и семей погибших защитников Украины”, — отметила Ирина Верещук.

По итогам проведения совещания отмечается, что возможным путем решения этой проблемы является предоставление дополнительных средств субвенции государственного бюджета целевым назначением в бюджет Харьковской территориальной громады на реализацию Городской целевой программы строительства или приобретения жилья на 2021 — 2030 годы для внутренне перемещенных лиц, в частности в формате льготного кредитования. По результатам этого совещания Минреинтеграции должно разработать общегосударственную программу, в которой определят конкретную модель обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. В ней предусмотрят четкие меры ее имплементации и выполнения как государством, так и органами местного самоуправления.

Кроме того, Харьковской городской территориальной громаде планируется выделение средств субвенции из государственного бюджета на сооружение общежитий под предоставление их во временное пользование внутренне перемещенным лицам.

Также в рамках визита состоялось заседание круглого стола под председательством Ирины Верещук. Доклады, представленные на мероприятии, касались правительственного законопроекта № 5844 “Об основах государственной политики переходного периода”

“Обменялись мнениями относительно законопроекта № 5844 “Об основах государственной политики переходного периода", в то же время я начала наработки законодательной базы для амнистии и конвалидации. Это вопросы, которые беспокоят как жителей временно оккупированных территорий, так и граждан Украины в целом”, — подытожила Верещук.

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