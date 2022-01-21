Верещук відвідала з робочою поїздкою Харків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук прибула з робочою поїздкою у Харків, передає УНН із посиланням на повідомлення міністра у Facebook.
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У Харкові Верещук також узяла участь у круглому столі “Державна політика перехідного періоду як основа реінтеграції тимчасово окупованих територій України”. Участь у заході взяли й міський голова Харкова Ігор Терехов, губернатор Харківщини Олег Синєгубов, а також представники наукової спільноти та громадського сектору.
У рамках візиту Ірина Верещук також відвідала модульне містечко для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Містечко, розраховане на 488 ліжок, було відкрите у січні 2015 року за сприяння Уряду Німеччини. Всього ж воно прийняло 654 ВПО. Понад 90% розміщених там осіб — пільгові категорії громадян. Загалом в області функціонує 14 місць компактного проживання.
Одна з основних проблем внутрішньо переміщених осіб — брак житла для цієї категорії громадян — стала предметом обговорення під час наради у Харкові під керівництвом Ірини Верещук.
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“Дійсно, хочеться, щоб проблемні питання, які наразі виникають у ваших громадах щодо виділення житла, були почуті на рівні Президента України, Прем’єр-міністра, голови Верховної Ради. Адже багато формальних речей на практиці не працює. Нагадаю, що у 2022 році державним бюджетом передбачено фінансування в розмірі 5,5 млрд грн на забезпечення житлом ветеранів війни та сімей загиблих захисників України”, — зазначила Ірина Верещук.
За підсумками проведення наради зазначається, що можливим шляхом вирішення цієї проблеми є надання додаткових коштів субвенції державного бюджету цільовим призначенням у бюджет Харківської територіальної громади на реалізацію Міської цільової програми будівництва або придбання житла на 2021 — 2030 роки для внутрішньо переміщених осіб, зокрема у форматі пільгового кредитування. За результатами цієї наради Мінреінтеграції має розробити загальнодержавну програму, в якій визначать конкретну модель забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. У ній передбачать чіткі заходи її імплементації та виконання як державою, так і органами місцевого самоврядування.
Крім того, Харківській міській територіальні громаді планується виділення коштів субвенції з державного бюджету на спорудження гуртожитків під надання їх у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам.
Також у рамках візиту відбулось засідання круглого столу під головуванням Ірини Верещук. Доповіді, представлені на заході, стосувались урядового законопроєкту № 5844 “Про засади державної політики перехідного періоду”
“Обмінялись думками щодо законопроєкту № 5844 „Про засади державної політики перехідного періоду“, Водночас я започаткувала напрацювання законодавчої бази для амністії та конвалідації. Це питання, що турбують як мешканців тимчасово окупованих територій, так і громадян України в цілому”, — підсумувала Верещук.