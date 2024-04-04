Венгрия единственная в НАТО против того, чтобы Альянс координировал военную помощь Украине - СМИ

Из 32 стран Альянса сейчас только Венгрия открыто выступила против того, чтобы НАТО выполняло прямую роль в военной поддержке Украины, сообщает "Голос Америки", пишет УНН.

Детали

"Несмотря на то, что многие члены НАТО поддерживают увеличение координационной роли в военной помощи, Венгрия дала понять, что не будет участвовать в планировании и воплощении соответствующих задач и не будет оказывать финансовую поддержку такой деятельности", - заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана еще с начала вторжения рф в Украину в феврале 2022 года провозгласило, что не хочет помогать украинцам обороняться от российской агрессии.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, который принимал участие в совещаниях в Брюсселе 3-4 апреля, демонстративно заметил, что Североатлантический альянс должен быть оборонительной организацией и сказал, что участие альянса в защите Украины "приблизит НАТО к войне".

"Поскольку большинство стран - членов, я могу сказать 31 из них, согласились с увеличением координационной роли НАТО в этих двух сферах... то сейчас начнется планировочная работа", - цитирует министра Сийярто англоязычный журнал The Budapest Times.

"Мы не будем участвовать в дальнейших задачах, и также мы не будем оказывать финансовую поддержку", - сказал Петер Сийярто.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил журналистам, что разговаривал о своем предложении премьер-министром Орбаном по телефону перед брюссельскими совещаниями и сказал, что разговор был конструктивным.

Венгрия, напоминает издание, также была единственной страной Европейского Союза, которая не поддержала многолетнюю программу помощи ЕС Украине на сумму 50 миллиардов евро, но Евросоюз утвердил программу 1 февраля 2024 года без участия венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Напомним

Как сообщалось, союзники по НАТО 3 марта согласились начать планирование долгосрочной военной поддержки Украины, но предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга создать пятилетний фонд в 100 миллиардов евро вызвало неоднозначную реакцию.