Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда, несмотря на протесты - министр

Венгрия не будет возобновлять запрет на импорт меда из Украины, несмотря на требования производителей меда, которые протестовали, утверждая, что дешевый мед из Украины снижает цены и угрожает вытеснить их из бизнеса, сказал министр сельского хозяйства страны Иштван Надь в комментарии Reuters, пишет УНН.

Контекст

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в прошлом году ввело запрет на импорт 24 сельскохозяйственных продуктов из Украины, включая зерно, свинину, а также мед. 19 февраля оно отменило запрет на импорт меда, что вызвало протесты около 22 тысяч пчеловодов страны.

Что говорят в Будапеште

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил агентству Reuters, что односторонний запрет на импорт не имел положительного влияния на местный рынок, поскольку оптовые закупочные цены не выросли настолько, на которую надеялись местные фермеры, и в то же время он нанес ущерб компаниям, которые упаковывали и экспортировали мед в ЕС.

По его словам, экспортерам меда нужен украинский мед, поскольку иначе они не смогут обеспечить контрактные поставки.

Поскольку закрытие (запрет) больше не могло поддерживать интересы венгерских пчеловодов, оно не имело ощутимого влияния, мы не хотели создавать еще больших проблем... поэтому нам пришлось снова открыть наш рынок - сказал Надь.

Когда его спросили, рассмотрит ли венгерское правительство возможность повторного введения запрета на импорт, он ответил: "Нет, поскольку это не имеет никакого влияния".

Дополнение

Большинство импорта меда в ЕС, пишет издание, поступает из Китая и Украины. По данным Еврокомиссии, в январе-августе 2023 года украинский импорт составил 25% импорта меда в ЕС.