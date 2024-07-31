ЕС не смог выступить единым фронтом по спорным выборам в Венесуэле после того, как Венгрия наложила вето на заявление, в котором выражалась обеспокоенность по поводу предполагаемых «недостатков и нарушений» в голосовании и содержался призыв к большей прозрачности, со ссылкой на источники сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Президент Венесуэлы Николас Мадуро был объявлен победителем президентских выборов 28 июля в стране контролируемым правительством избирательным органом, что дало ему около 51% голосов против 44% у его оппонента Эдмунда Гонсалеса Уррутии. Однако правительство страны не объяснило, как были рассчитаны и проверены эти результаты, указывает издание.

«Страны ЕС хотели принять совместное заявление, в котором выразили бы обеспокоенность по поводу результата в понедельник, но им помешала позиция Будапешта», - сообщили изданию два чиновника, знакомые с обсуждениями.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель впоследствии опубликовал заявление - в котором говорится о том, что «достоверные отчеты внутренних и международных наблюдателей указывают на то, что выборы были омрачены многочисленными недостатками и нарушениями» - от своего имени.

Понимая, что Венгрия, скорее всего, останется неуступчивой, Боррель опубликовал следующее заявление от своего имени во вторник, вместо того, чтобы искать поддержки у 27 стран-членов ЕС, отмечает издание.

«Данные, которые [венесуэльская] оппозиция предоставила общественности, предлагают радикально иной результат, чем тот, который был объявлен властями страны», - говорится во втором заявлении Борреля.

«Пока протоколы голосования не будут обнародованы и проверены, результаты выборов, как они уже объявлены, не могут быть признаны», - указано в заявлении.

«Вето Венгрии подчеркивает фундаментальный недостаток во внешней политике ЕС, согласно которой решения - включая потенциальные будущие санкции против Венесуэлы - должны единодушно согласовываться 27 странами-членами блока. Это привело к тому, что несколько стран, таких как Германия, выступили за принятие внешнеполитических решений квалифицированным большинством», - пишет издание.

С венгерским правительством, как отмечает издание, не удалось немедленно связаться для получения комментария о мотивах его вето.

Вибори в Венесуелі: Мадуро вкотре оголошено переможцем, опозиція заявляє про невизнання результатів