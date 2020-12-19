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"Стражи галактики": стало известно, как назовут персонал Космических сил США

Киев • УНН

 • 27455 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Действующий вице-президент США Майк Пенс объявил в пятницу, что служащие Космических сил США будут называться "стражами", передает УНН со ссылкой на CNN.

"Стражи галактики": стало известно, как назовут персонал Космических сил США

"Мы только что вернулись из Овального кабинета, и поэтому для меня большая честь от имени президента Соединенных Штатов объявить, что отныне мужчины и женщины Космических сил Соединенных Штатов будут называться "стражами", - сказал Пенс на мероприятии, посвященном первому году существования сил.

В Twitter Космических сил в пятницу появилось сообщение, что объявление Пенса было сделано "после годового процесса, в ходе которого были представлены сотни заявок и проведены исследования с участием специалистов в области космоса и представителей широкой общественности".

"Стражи" - это имя с длинной историей в космических операциях, происходит от первоначального девиза космического командования ВВС в 1983 году "Стражи высокой границы", - сообщили в службе.

Отметим, пользователи Twitter в свою очередь заметили связь между новым наименованием и фильмами о "Стражах Галактики" по мотивам комиксов Marvel.

What a joke The Guardians of Galaxy! Very original Space Force Captain Trump! May The Force be with You! pic.twitter.com/hNX1F5nQxY

- mark jaeckel (@jaeckel_mark) December 19, 2020

This was not how I expected Guardians of Galaxy 3 to be announced lol https://t.co/6WSZqUYoCD

- Christopher (@ChrisWrighteous) December 18, 2020

That name is already taken. Can either of you two Bozos come up with an original name? Spares! @MikeVeep @realDonaldTrump #SpaceForce #GuardiansOfTheGalaxy pic.twitter.com/zGfkOdjdvm

- ChrisS (@LaVidaLocums) December 19, 2020

Режиссер фильмов о "Стражах Галактики" Джеймс Ганн также отреагировал на известие.

pic.twitter.com/SEMAOxCdSA

- James Gunn (@JamesGunn) December 19, 2020

Комментируя слова Майка Пенса, он уточнил иронично "можем ли мы подать в суд на этого придурка?".

Can we sue this dork? https://t.co/9skZ8aG446

- James Gunn (@JamesGunn) December 19, 2020

Как сообщал УНН, Конгресс США 17 декабря прошлого года одобрил создание космических войск, а президент страны Дональд Трамп 20 декабря подписал соответствующий законопроект. Они стали шестым родом вооруженных сил наряду с сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими войсками, а также береговой охраной и морской пехотой.

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