"Стражи галактики": стало известно, как назовут персонал Космических сил США
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Действующий вице-президент США Майк Пенс объявил в пятницу, что служащие Космических сил США будут называться "стражами", передает УНН со ссылкой на CNN.
"Мы только что вернулись из Овального кабинета, и поэтому для меня большая честь от имени президента Соединенных Штатов объявить, что отныне мужчины и женщины Космических сил Соединенных Штатов будут называться "стражами", - сказал Пенс на мероприятии, посвященном первому году существования сил.
В Twitter Космических сил в пятницу появилось сообщение, что объявление Пенса было сделано "после годового процесса, в ходе которого были представлены сотни заявок и проведены исследования с участием специалистов в области космоса и представителей широкой общественности".
"Стражи" - это имя с длинной историей в космических операциях, происходит от первоначального девиза космического командования ВВС в 1983 году "Стражи высокой границы", - сообщили в службе.
Отметим, пользователи Twitter в свою очередь заметили связь между новым наименованием и фильмами о "Стражах Галактики" по мотивам комиксов Marvel.
What a joke The Guardians of Galaxy! Very original Space Force Captain Trump! May The Force be with You! pic.twitter.com/hNX1F5nQxY- mark jaeckel (@jaeckel_mark) December 19, 2020
This was not how I expected Guardians of Galaxy 3 to be announced lol https://t.co/6WSZqUYoCD- Christopher (@ChrisWrighteous) December 18, 2020
That name is already taken. Can either of you two Bozos come up with an original name? Spares! @MikeVeep @realDonaldTrump #SpaceForce #GuardiansOfTheGalaxy pic.twitter.com/zGfkOdjdvm- ChrisS (@LaVidaLocums) December 19, 2020
Режиссер фильмов о "Стражах Галактики" Джеймс Ганн также отреагировал на известие.
December 19, 2020
Комментируя слова Майка Пенса, он уточнил иронично "можем ли мы подать в суд на этого придурка?".
Can we sue this dork? https://t.co/9skZ8aG446- James Gunn (@JamesGunn) December 19, 2020
Как сообщал УНН, Конгресс США 17 декабря прошлого года одобрил создание космических войск, а президент страны Дональд Трамп 20 декабря подписал соответствующий законопроект. Они стали шестым родом вооруженных сил наряду с сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими войсками, а также береговой охраной и морской пехотой.