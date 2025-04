"Вартові галактики": стало відомо, як назвуть персонал Космічних сил США

"Ми щойно повернулися з Овального кабінету, і тому для мене велика честь від імені президента Сполучених Штатів оголосити, що відтепер чоловіки і жінки Космічних сил Сполучених Штатів будуть називатися "вартовими", - сказав Пенс на заході, присвяченому першого року існування сил.

У Twitter Космічних сил у п'ятницю з'явилося повідомлення, що оголошення Пенса було зроблено "після річного процесу, під час якого були подані сотні заявок і проведені дослідження за участю фахівців в області космосу і представників широкої громадськості".

"Вартові" - це ім'я з довгою історією в космічних операціях, що походить від початкового девізу космічного командування ВПС у 1983 році "Вартові високого кордону", - повідомили у службі.

Відзначимо, користувачі Twitter у свою чергу помітили зв'язок між новим найменуванням і фільмами про "Вартовими Галактики" за мотивами коміксів Marvel.

Режисер фільмів про "Вартових Галактики" Джеймс Ганн також відреагував на звістку.

Коментуючи слова Майка Пенса, він уточнив іронічно "чи можемо ми подати в суд на цього придурка?".

Як повідомляв УНН, Конгрес США 17 грудня минулого року схвалив створення космічних військ, а президент країни Дональд Трамп 20 грудня підписав відповідний законопроект. Вони стали шостим родом збройних сил поряд з сухопутними, військово-повітряними і військово-морськими військами, а також береговою охороною і морською піхотою.