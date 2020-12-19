"Вартові галактики": стало відомо, як назвуть персонал Космічних сил США
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Чинний віце-президент США Майк Пенс оголосив у п'ятницю, що службовці Космічних сил США будуть називатися "вартовими", передає УНН із посиланням на CNN.
"Ми щойно повернулися з Овального кабінету, і тому для мене велика честь від імені президента Сполучених Штатів оголосити, що відтепер чоловіки і жінки Космічних сил Сполучених Штатів будуть називатися "вартовими", - сказав Пенс на заході, присвяченому першого року існування сил.
У Twitter Космічних сил у п'ятницю з'явилося повідомлення, що оголошення Пенса було зроблено "після річного процесу, під час якого були подані сотні заявок і проведені дослідження за участю фахівців в області космосу і представників широкої громадськості".
"Вартові" - це ім'я з довгою історією в космічних операціях, що походить від початкового девізу космічного командування ВПС у 1983 році "Вартові високого кордону", - повідомили у службі.
Відзначимо, користувачі Twitter у свою чергу помітили зв'язок між новим найменуванням і фільмами про "Вартовими Галактики" за мотивами коміксів Marvel.
What a joke The Guardians of Galaxy! Very original Space Force Captain Trump! May The Force be with You! pic.twitter.com/hNX1F5nQxY— mark jaeckel (@jaeckel_mark) December 19, 2020
This wasn't how I expected Guardians of Galaxy 3 to be announced lol https://t.co/6WSZqUYoCD— Christopher (@ChrisWrighteous) December 18, 2020
That name is already taken. Can either of you two Bozos come up with an original name? Spares! @MikeVeep @realDonaldTrump #SpaceForce #GuardiansOfTheGalaxy pic.twitter.com/zGfkOdjdvm— ChrisS (@LaVidaLocums) December 19, 2020
Режисер фільмів про "Вартових Галактики" Джеймс Ганн також відреагував на звістку.
December 19, 2020
Коментуючи слова Майка Пенса, він уточнив іронічно "чи можемо ми подати в суд на цього придурка?".
Can we sue this dork? https://t.co/9skZ8aG446— James Gunn (@JamesGunn) December 19, 2020
Як повідомляв УНН, Конгрес США 17 грудня минулого року схвалив створення космічних військ, а президент країни Дональд Трамп 20 грудня підписав відповідний законопроект. Вони стали шостим родом збройних сил поряд з сухопутними, військово-повітряними і військово-морськими військами, а також береговою охороною і морською піхотою.