В ЕС пересмотрят данные о вакцине Vaxzevria
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) планирует пересмотреть данные о вакцине AstraZeneca, которая теперь называется Vaxzevria. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт ЕМА.
Детали
EMA проводит обзор данных о вакцинации и данных об эпидемиологии болезней (включая показатели заражения, госпитализации, заболеваемость и смертность). Комитет также рассмотрит вопрос обновления рекомендаций по второй дозы Vaxzevria тем, кто уже получил первую дозу.
EMA считает, что общие преимущества вакцины продолжают превышать риски у людей, которых вакцинируют. Обзор поддержит текущие национальные кампании вакцинации в принятии решений по оптимальному использованию вакцины.
Напомним
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca.
На фоне сообщений о смерти после прививок препарат AstraZeneca переименовали в Vaxzevria .
Дания официально недавно отказалась от использования вакцины AstraZeneca.