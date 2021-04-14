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В ЕС пересмотрят данные о вакцине Vaxzevria

В ЕС пересмотрят данные о вакцине Vaxzevria

Киев  •  УНН

 • 14199 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) планирует пересмотреть данные о вакцине AstraZeneca, которая теперь называется Vaxzevria. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт ЕМА.

Детали

EMA проводит обзор данных о вакцинации и данных об эпидемиологии болезней (включая показатели заражения, госпитализации, заболеваемость и смертность). Комитет также рассмотрит вопрос обновления рекомендаций по второй дозы Vaxzevria тем, кто уже получил первую дозу.

EMA считает, что общие преимущества вакцины продолжают превышать риски у людей, которых вакцинируют. Обзор поддержит текущие национальные кампании вакцинации в принятии решений по оптимальному использованию вакцины.

Напомним

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca.

На фоне сообщений о смерти после прививок препарат AstraZeneca переименовали в Vaxzevria .

Дания официально недавно отказалась от использования вакцины AstraZeneca.

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