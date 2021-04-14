В ЄС переглянуть дані про вакцину Vaxzevria

Деталі

EMA проводить огляд даних про вакцинацію та даних про епідеміологію хвороб (включаючи показники зараження, госпіталізації, захворюваність та смертність). Комітет також розгляне питання щодо оновлення рекомендацій щодо другої дози Vaxzevria тим, хто вже отримав першу дозу.

EMA вважає, що загальні переваги вакцини продовжують перевищувати ризики у людей, яких вакцинують. Огляд підтримає поточні національні кампанії вакцинації у прийнятті рішень щодо оптимального використання вакцини.

Нагадаємо

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) дійшло висновку, що утворення тромбів має бути включено в список рідкісних побічних ефектів вакцини Vaxzevria, розробленої британсько-шведською компанією AstraZeneca.

На фоні повідомлень про смерті після щеплень препарат AstraZeneca перейменували в Vaxzevria.

Данія офіційно нещодавно відмовилася від використання вакцини AstraZeneca.