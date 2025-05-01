В возрасте 116 лет умерла бразильянка, признанная старейшим человеком в мире

В Бразилии монахиня Ина Канабарро Лукас, старейший человек в мире, умерла в эту среду, 30 апреля, в Порту-Алегри в возрасте 116 лет и 326 дней, пишет УНН со ссылкой на CNN Brasil.

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С ее смертью титул старейшего человека в мире теперь переходит к Этель Катергем, жительнице графства Суррей в Англии, которой сейчас 115 лет и 252 дня, согласно LongeviQuest.

Ина родилась в Риу-Гранди-ду-Сул 27 мая 1908 года, согласно данным архиепархии Порту-Алегри. Поскольку она была хрупким ребенком, врачи сомневались, что она выживет.

Она жила в столице Риу-Гранди-ду-Сул и была частью общины Святой Терезы Иисусовой. Сестра Ина происходит из семьи генерала Канабарро, одного из лидеров революции Фаррупилья (1835-1945). Женщина вступила в Общество Святой Терезы Иисусовой в возрасте 19 лет.

В 2018 году, празднуя свое 110-летие, она получила апостольское благословение от Папы Франциска. Когда ее спросили о секрете ее долголетия, она приписала его Богу: "Он - секрет жизни. Он - секрет всего", - рассказала она LongeviQuest.

Дополнение

В Бразилии также живет старейший мужчина в мире. Жуан Маринью Нету из Сеары, которому 112 лет, был подтвержден Книгой рекордов Гиннеса как старейший мужчина в мире. Это произошло после смерти британца Джона Тиннисвуда, которому также было 112 лет.

Книга рекордов Гиннеса назвала нового старейшего мужчину в мире