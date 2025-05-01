В возрасте 116 лет умерла бразильянка, признанная старейшим человеком в мире

$41.470.09
47.170.12
ukenru
Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая
04:00 • 63675 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

30 апреля, 21:58 • 55524 просмотра

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально

30 апреля, 15:17 • 86461 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 170956 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

30 апреля, 08:44 • 204092 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Эксклюзив
30 апреля, 08:43 • 302066 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства

Эксклюзив
30 апреля, 06:47 • 131416 просмотра

С мая бензин в Украине должны продавать со спиртом: как это отразится на автомобилях и стоимости топлива

Эксклюзив
29 апреля, 15:28 • 251721 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
29 апреля, 15:14 • 174938 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

29 апреля, 15:11 • 121155 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
5.6м/с
43%
750 мм
Популярные новости

Соглашение между Вашингтоном и Киевом: появилась реакция министра финансов США

30 апреля, 22:21 • 45281 просмотра

Ночная атака дронов на Одессу: стали известны подробности

30 апреля, 22:33 • 48843 просмотра

Инвестиционное соглашение между Украиной и США: Свириденко рассказала об основных положениях документа

30 апреля, 23:12 • 44053 просмотра

песков призвал россиян гордиться пропагандистами, воюющими против Украины в инфопространстве

30 апреля, 23:45 • 46262 просмотра

Потери врага: за сутки защитники Украины уничтожили более 1230 оккупантов и 45 артсистем

04:59 • 31758 просмотра
публикации

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

04:00 • 63712 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

30 апреля, 15:42 • 107408 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

30 апреля, 13:19 • 150654 просмотра

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

30 апреля, 10:55 • 183410 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства
Эксклюзив

30 апреля, 08:43 • 302100 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Юлия Свириденко

Скотт Бессент

Денис Шмыгаль

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Франция

Одесса

Харьков

Реклама
УНН Lite

50-летний Леонардо Ди Каприо ошеломил поклонников внезапным похудением: фото

30 апреля, 13:52 • 46640 просмотра

Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом её космического путешествия

30 апреля, 12:48 • 53719 просмотра

Сара Геллар показала великий гардероб, как у Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе"

30 апреля, 12:27 • 45424 просмотра

Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год

30 апреля, 09:14 • 95956 просмотра

Фильмы ужасов - главные кассовые хиты 2024 года: рейтинг Deadline

30 апреля, 08:15 • 144354 просмотра
Актуальное

YouTube

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

SpaceX Dragon

В возрасте 116 лет умерла бразильянка, признанная старейшим человеком в мире

Киев • УНН

 • 2142 просмотра

Монахиня Ина Канабарро Лукас, которая была старейшим человеком в мире, умерла в возрасте 116 лет. Титул перешел к 115-летней Этель Катерхэм из Англии.

В возрасте 116 лет умерла бразильянка, признанная старейшим человеком в мире
x.com/SCInternacional

В Бразилии монахиня Ина Канабарро Лукас, старейший человек в мире, умерла в эту среду, 30 апреля, в Порту-Алегри в возрасте 116 лет и 326 дней, пишет УНН со ссылкой на CNN Brasil.

Детали

С ее смертью титул старейшего человека в мире теперь переходит к Этель Катергем, жительнице графства Суррей в Англии, которой сейчас 115 лет и 252 дня, согласно LongeviQuest.

Ина родилась в Риу-Гранди-ду-Сул 27 мая 1908 года, согласно данным архиепархии Порту-Алегри. Поскольку она была хрупким ребенком, врачи сомневались, что она выживет.

Она жила в столице Риу-Гранди-ду-Сул и была частью общины Святой Терезы Иисусовой. Сестра Ина происходит из семьи генерала Канабарро, одного из лидеров революции Фаррупилья (1835-1945). Женщина вступила в Общество Святой Терезы Иисусовой в возрасте 19 лет.

В 2018 году, празднуя свое 110-летие, она получила апостольское благословение от Папы Франциска. Когда ее спросили о секрете ее долголетия, она приписала его Богу: "Он - секрет жизни. Он - секрет всего", - рассказала она LongeviQuest.

Дополнение

В Бразилии также живет старейший мужчина в мире. Жуан Маринью Нету из Сеары, которому 112 лет, был подтвержден Книгой рекордов Гиннеса как старейший мужчина в мире. Это произошло после смерти британца Джона Тиннисвуда, которому также было 112 лет.

Книга рекордов Гиннеса назвала нового старейшего мужчину в мире29.11.24, 06:37 • 18505 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Папа Франциск
Бразилия
Англия
Brent
$60.74
Bitcoin
$94,912.10
S&P 500
$5,513.39
Tesla
$278.63
Газ TTF
$32.03
Золото
$3,243.89
Ethereum
$1,806.57