У віці 116 років померла бразилійка, визнана найстарішою людиною у світі

У Бразилії черниця Іна Канабарро Лукас, найстаріша людина у світі, померла цієї середи, 30 квітня, у Порту-Алегрі у віці 116 років і 326 днів, пише УНН з посиланням на CNN Brasil.

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З її смертю титул найстарішої людини у світі тепер переходить до Етель Катергем, жительки графства Суррей в Англії, якій зараз 115 років і 252 дні, згідно з LongeviQuest.

Іна народилася в Ріу-Гранді-ду-Сул 27 травня 1908 року, згідно з даними архієпархії Порту-Алегрі. Оскільки вона була тендітною дитиною, лікарі сумнівалися, що вона виживе.

Вона жила в столиці Ріу-Гранді-ду-Сул і була частиною громади Святої Терези Ісусової. Сестра Іна походить з родини генерала Канабарро, одного з лідерів революції Фаррупілья (1835-1945). Жінка вступила до Товариства Святої Терези Ісусової у віці 19 років.

У 2018 році, святкуючи своє 110-річчя, вона отримала апостольське благословення від Папи Франциска. Коли її запитали про секрет її довголіття, вона приписала його Богові: "Він - секрет життя. Він - секрет усього", - розповіла вона LongeviQuest.

Доповнення

У Бразилії також живе найстаріший чоловік у світі. Жуан Марінью Нету з Сеари, якому 112 років, був підтверджений Книгою рекордів Гіннеса як найстаріший чоловік у світі. Це сталося після смерті британця Джона Тіннісвуда, якому також було 112 років.

Книга рекордів Гіннеса назвала нового найстарішого чоловіка у світі