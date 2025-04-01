В Украине запустили дополнительный поезд по маршруту Киев-Трускавец
Киев • УНН
Укрзализныця запустила дополнительный поезд №159/160 из Киева в Трускавец на 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 апреля 2025 года. Билеты уже доступны онлайн и в кассах.
Укрзализныця запустила дополнительный поезд из Киева в направлении Трускавца. Теперь количество дней, в которые можно отправиться на курорт, возросло, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Укрзализныци.
Весна – идеальное время, чтобы восстановить силы, а мы позаботились, чтобы добраться до курорта было еще удобнее! Поезд №159/160 Киев – Трускавец будет курсировать еще на несколько дополнительных дат: 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 апреля 2025 года
Расписание движения:
- Киев 10:16 - Трускавец 19:37;
- Трускавец 09:03 - Киев 19:11.
Остановки во Львове и Дрогобыче.
Железнодорожный перевозчик отметил, что билеты уже есть в продаже в приложении, на сайте и в кассах вокзалов.
Дополнение
Глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский восстановление ІТ-сервисов "Укрзализныци" может длиться от 4 до 6 недель или даже месяцы. По его словам, самые большие сложности могут возникнуть с налаживанием работы закупочной системы, в которой хранились также технические описания всех позиций компании.
Ранее, 27 марта, возобновили онлайн-продажу билетов на поезда после масштабной кибератаки. Впрочем, с тех пор пользователи жаловались на сбои с онлайн-сервисами.