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В Украине запустили дополнительный поезд по маршруту Киев-Трускавец

Киев • УНН

 • 27550 просмотра

Укрзализныця запустила дополнительный поезд №159/160 из Киева в Трускавец на 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 апреля 2025 года. Билеты уже доступны онлайн и в кассах.

В Украине запустили дополнительный поезд по маршруту Киев-Трускавец

Укрзализныця запустила дополнительный поезд из Киева в направлении Трускавца. Теперь количество дней, в которые можно отправиться на курорт, возросло, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Укрзализныци.

Весна – идеальное время, чтобы восстановить силы, а мы позаботились, чтобы добраться до курорта было еще удобнее! Поезд №159/160 Киев – Трускавец будет курсировать еще на несколько дополнительных дат: 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 апреля 2025 года 

- говорится в сообщении Укрзализныци.

Расписание движения:

  • Киев 10:16 - Трускавец 19:37;
    • Трускавец 09:03 - Киев 19:11.

      Остановки во Львове и Дрогобыче.

      Железнодорожный перевозчик отметил, что билеты уже есть в продаже в приложении, на сайте и в кассах вокзалов.

      Дополнение

      Глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский восстановление ІТ-сервисов "Укрзализныци" может длиться от 4 до 6 недель или даже месяцы. По его словам, самые большие сложности могут возникнуть с налаживанием работы закупочной системы, в которой хранились также технические описания всех позиций компании.

      Ранее, 27 марта, возобновили онлайн-продажу билетов на поезда после масштабной кибератаки. Впрочем, с тех пор пользователи жаловались на сбои с онлайн-сервисами.

      Павел Зинченко

      Павел Зинченко

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