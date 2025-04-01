В Україні запустили додатковий потяг по маршруту Київ-Трускавець
Київ • УНН
Укрзалізниця запустила додатковий потяг №159/160 з Києва до Трускавця на 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 квітня 2025 року. Квитки вже доступні онлайн та в касах.
Укрзалізниця запустила додатковий потяг з Києва в напрямку Трускавця. Тепер кількість днів, в які можна вирушити на курорт, зросла, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Укрзалізниці.
Весна – ідеальний час, щоб відновити сили, а ми подбали, щоб дістатися курорту було ще зручніше! Поїзд №159/160 Київ – Трускавець курсуватиме ще на кілька додаткових дат: 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 квітня 2025 року
Розклад руху:
- Київ 10:16 - Трускавець 19:37;
- Трускавець 09:03 - Київ 19:11.
Зупинки у Львові та Дрогобичі.
Залізничний перевізник зазначив, що квитки вже є у продажу в застосунку, на сайті та в касах вокзалів.
Доповнення
Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський відновлення ІТ-сервісів "Укрзалізниці" може тривати від 4 до 6 тижнів або навіть місяці. За його словами, найбільші складнощі можуть виникнути з налагодженням роботи закупівельної системи, у якій зберігалися також технічні описи всіх позицій компанії.
Раніше, 27 березня, відновили онлайн-продаж квитків на поїзди після масштабної кібератаки. Утім, відтоді користувачі скаржилися на збої з онлайн-сервісами.