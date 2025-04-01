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В Україні запустили додатковий потяг по маршруту Київ-Трускавець

Київ • УНН

 • 27546 перегляди

Укрзалізниця запустила додатковий потяг №159/160 з Києва до Трускавця на 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 квітня 2025 року. Квитки вже доступні онлайн та в касах.

В Україні запустили додатковий потяг по маршруту Київ-Трускавець

Укрзалізниця запустила додатковий потяг з Києва в напрямку Трускавця. Тепер кількість днів, в які можна вирушити на курорт, зросла, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Укрзалізниці.

Весна – ідеальний час, щоб відновити сили, а ми подбали, щоб дістатися курорту було ще зручніше! Поїзд №159/160 Київ – Трускавець курсуватиме ще на кілька додаткових дат: 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 квітня 2025 року 

- говориться в повідомленні Укрзалізниці.

Розклад руху:

  • Київ 10:16 - Трускавець 19:37;
    • Трускавець 09:03 - Київ 19:11.

      Зупинки у Львові та Дрогобичі.

      Залізничний перевізник зазначив, що квитки вже є у продажу в застосунку, на сайті та в касах вокзалів.

      Доповнення

      Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський відновлення ІТ-сервісів "Укрзалізниці" може тривати від 4 до 6 тижнів або навіть місяці. За його словами, найбільші складнощі можуть виникнути з налагодженням роботи закупівельної системи, у якій зберігалися також технічні описи всіх позицій компанії.

      Раніше, 27 березня, відновили онлайн-продаж квитків на поїзди після масштабної кібератаки. Утім, відтоді користувачі скаржилися на збої з онлайн-сервісами.

      Павло Зінченко

      Павло Зінченко

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