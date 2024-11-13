В Украине высокое потребление электричества, ограничения для бизнеса отменят вечером - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине остается высоким, для преодоления дефицита мощности в энергосистеме - временно введены меры ограничения для промышленности и бизнеса, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"Потребление остается высоким. Сегодня, 13 ноября, по состоянию на 6:30, его уровень был на 1% выше, чем в это же время предыдущего дня - во вторник, 12 ноября", - говорится в сообщении.

Указано, что в часы максимального потребления утром и вечером - в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно в течение всех суток. Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов с 7:00 до 22:00", - призвали в НЭК.

Ограничения

"Из-за краткосрочного снижения мощности маневровой генерации, существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии и низкую эффективность работы солнечных электростанций в облачную погоду - сегодня во всех регионах Украины введены графики ограничения мощности (ГОП) для промышленности и бизнеса. Ограничения будут действовать с 7:00 до 20:00. Вечером, после устранения замечаний к работе оборудования, ГОП будут отменены. Никаких ограничений для бытовых потребителей не предвидится", - сообщили в НЭК.

Как отметили в Минэнерго, "энергосистема пока остается сбалансированной, повреждения инфраструктуры затрудняют ее функционирование".

"Временные ограничения мощности для небытовых потребителей, введенные сегодня оператором системы передачи, будут отменены после устранения замечаний. Для бытовых потребителей и критической инфраструктуры ограничения не применяются", - также отметили в Минэнерго.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 9698 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Импорт

Будет происходить в течение суток из Румынии, Словакии, Венгрии. Общим объемом 1 609 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 115 МВт.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.14 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.

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