В Украине перед ОИ-2024 выдали рекомендации спортсменам по контактам с "нейтральными" соперниками из рф и беларуси

Национальный олимпийский комитет и Минмолодежьспорта Украины разработали рекомендации для украинских атлетов относительно контакта с "нейтральными" российскими и белорусскими спортсменами, пишет УНН со ссылкой на информацию НОК.

Детали

"Готовясь в сверхсложных условиях российской агрессии к участию в Играх ХХХIII Олимпиады 2024 года, НОК Украины и Минмолодьспорта Украины решает ряд вопросов для недопущения российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям и обеспечения безопасности украинских олимпийцев, которые вероятно могут встретиться на этих соревнованиях с "индивидуальными нейтральными" спортсменами из стран-агрессоров", - указали в НОК.

Отмечается, что "с целью уберечь украинских атлетов от провокационных ситуаций и способствовать безопасности представителей официальной делегации национальной сборной команды Украины на Игры в Париже и были разработаны и утверждены Рекомендации по контакту с индивидуальными нейтральными спортсменами из российской федерации и республики беларусь в рамках Игр ХХХIII Олимпиады Париж-2024".

Рекомендации насчитывают 8 пунктов:

воздерживаться от прямых контактов с представителями стран-агрессоров;

о попытках провокационных действий со стороны представителей рф и рб информировать высшее должностное лицо и руководство делегации;

не участвовать в любом общении (в частности, в соцсетях), не делиться и не реагировать на контент "нейтральных" спортсменов рф и рб, не публиковать совместные фото и видеоматериалы;

соблюдать "минимальные требования" относительно правил участия в соревнованиях наряду с представителями рф и рб;

во время и вне церемоний награждения, насколько это возможно, держаться на расстоянии и дистанцироваться от любых контактов с представителями рф и рб, а также воздерживаться от совместных фото и видео;

воздерживаться от участия в пресс-конференциях, прямых эфирах, интервью и других рекламных мероприятиях вместе с представителями рф и рб;

фиксировать в случае выявления нарушения условий допуска к ОИ-2024 "нейтральных" спортсменов и сообщать о них высшее должностное лицо и руководство делегации и тому подобное;

если спортсмены являются сотрудниками Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел, других военных формирований - также придерживаться рекомендаций соответствующих органов.

Эти рекомендации касаются контактов не только с представителями стран-агрессоров, а в целом с лицами, которые поддерживают вооруженную агрессию против Украины и могут использовать материалы с целью пропаганды.

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