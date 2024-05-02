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В Україні перед ОІ-2024 видали рекомендації спортсменам щодо контактів з "нейтральними" суперниками з рф та білорусі

В Україні перед ОІ-2024 видали рекомендації спортсменам щодо контактів з "нейтральними" суперниками з рф та білорусі

Київ • УНН

 • 21161 перегляди

Національний олімпійський комітет та Міністерство молоді та спорту України розробили рекомендації для українських спортсменів щодо уникнення прямих контактів, спілкування та спільних заходів з "нейтральними" російськими та білоруськими спортсменами під час Олімпійських ігор 2024 року в Парижі з метою запобігання провокацій та забезпечення безпеки.

Національний олімпійський комітет та Мінмолодьспорту України розробили рекомендації для українських атлетів щодо контакту з "нейтральними" російськими та білоруськими спортсменами, пише УНН з посиланням на інформацію НОК.

Деталі

"Готуючись у надскладних умовах російської агресії до участі в Іграх ХХХIII Олімпіади 2024 року, НОК України та Мінмолодьспорту України вирішує низку питань для недопущення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань та забезпечення безпеки українських олімпійців, які ймовірно можуть зустрітися на цих змаганнях із "індивідуальними нейтральними" спортсменами із країн-агресорок", - вказали у НОК.

Зазначається, що "з метою уберегти українських атлетів від провокативних ситуацій та сприяти безпеці представників офіційної делегації національної збірної команди України на Ігри в Парижі й було розроблено за затверджено Рекомендації щодо контакту з індивідуальними нейтральними спортсменами з російської федерації та республіки білорусь в рамках Ігор ХХХIII Олімпіади Париж-2024".

Рекомендації налічують 8 пунктів:

  • утримуватися від прямих контактів із представниками країн-агресорів;
  • про спроби провокаційних дій з боку представників рф та рб інформувати вищу посадову особу та керівництво делегації;
  • не брати участі в будь-якому спілкуванні (зокрема, у соцмережах), не ділитися і не реагувати на контент "нейтральних" спортсменів рф та рб, не публікувати спільні фото та відеоматеріали;
  • дотримуватись "мінімальних вимог" щодо правил участі у змаганнях поряд з представниками рф та рб;
  • під час та поза церемоніями нагородження, на скільки це можливо, триматись на відстані та дистанціюватися від будь-яких контактів з представниками рф та рб, а також утримуватись від спільних фото та відео;
  • утримуватись від участі в пресконференціях, прямих ефірах, інтерв’ю та інших рекламних заходах разом із представниками рф та рб;
  • фіксувати у разі виявлення порушення умов допуску до ОІ-2024 "нейтральних" спортсменів та повідомляти про них вищу посадову особу та керівництво делегації тощо;
  • якщо спортсмени є співробітниками Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, інших військових формувань - також дотримуватися рекомендацій відповідних органів.

Ці рекомендації стосуються контактів не лише з представниками країн-агресорів, а загалом з особами, які підтримують збройну агресію проти України та можуть використати матеріали з метою пропаганди.

Олімпіада-2024: українські спортсмени здобули 67 ліцензій на змагання в Парижі17.04.24, 13:39 • 20284 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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