В Україні перед ОІ-2024 видали рекомендації спортсменам щодо контактів з "нейтральними" суперниками з рф та білорусі
Київ • УНН
Національний олімпійський комітет та Міністерство молоді та спорту України розробили рекомендації для українських спортсменів щодо уникнення прямих контактів, спілкування та спільних заходів з "нейтральними" російськими та білоруськими спортсменами під час Олімпійських ігор 2024 року в Парижі з метою запобігання провокацій та забезпечення безпеки.
Національний олімпійський комітет та Мінмолодьспорту України розробили рекомендації для українських атлетів щодо контакту з "нейтральними" російськими та білоруськими спортсменами, пише УНН з посиланням на інформацію НОК.
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"Готуючись у надскладних умовах російської агресії до участі в Іграх ХХХIII Олімпіади 2024 року, НОК України та Мінмолодьспорту України вирішує низку питань для недопущення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань та забезпечення безпеки українських олімпійців, які ймовірно можуть зустрітися на цих змаганнях із "індивідуальними нейтральними" спортсменами із країн-агресорок", - вказали у НОК.
Зазначається, що "з метою уберегти українських атлетів від провокативних ситуацій та сприяти безпеці представників офіційної делегації національної збірної команди України на Ігри в Парижі й було розроблено за затверджено Рекомендації щодо контакту з індивідуальними нейтральними спортсменами з російської федерації та республіки білорусь в рамках Ігор ХХХIII Олімпіади Париж-2024".
Рекомендації налічують 8 пунктів:
- утримуватися від прямих контактів із представниками країн-агресорів;
- про спроби провокаційних дій з боку представників рф та рб інформувати вищу посадову особу та керівництво делегації;
- не брати участі в будь-якому спілкуванні (зокрема, у соцмережах), не ділитися і не реагувати на контент "нейтральних" спортсменів рф та рб, не публікувати спільні фото та відеоматеріали;
- дотримуватись "мінімальних вимог" щодо правил участі у змаганнях поряд з представниками рф та рб;
- під час та поза церемоніями нагородження, на скільки це можливо, триматись на відстані та дистанціюватися від будь-яких контактів з представниками рф та рб, а також утримуватись від спільних фото та відео;
- утримуватись від участі в пресконференціях, прямих ефірах, інтерв’ю та інших рекламних заходах разом із представниками рф та рб;
- фіксувати у разі виявлення порушення умов допуску до ОІ-2024 "нейтральних" спортсменів та повідомляти про них вищу посадову особу та керівництво делегації тощо;
- якщо спортсмени є співробітниками Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, інших військових формувань - також дотримуватися рекомендацій відповідних органів.
Ці рекомендації стосуються контактів не лише з представниками країн-агресорів, а загалом з особами, які підтримують збройну агресію проти України та можуть використати матеріали з метою пропаганди.
Олімпіада-2024: українські спортсмени здобули 67 ліцензій на змагання в Парижі17.04.24, 13:39 • 20284 перегляди