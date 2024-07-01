Киев • УНН
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в связи с чрезвычайной жарой и засухой в большинстве областей со 2 по 4 июля.
Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в Украине, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Синоптики Укргидрометцентр сообщают, что 2-4 июля в Украине (кроме западных, Житомирской, 3-4 июля и Винницкой и Киевской областей) будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
"Будьте осторожны! Соблюдайте правила пожарной безопасности и не провоцируйте возгорания на открытых территориях!" - отметили в ГСЧС.
Украина сегодня одна из самых жарких в Европе, и жара на этой неделе еще продлится - синоптик1 июля 2024, 09:38 • 11460 просмотров