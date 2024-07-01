Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в Украине, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Синоптики Укргидрометцентр сообщают, что 2-4 июля в Украине (кроме западных, Житомирской, 3-4 июля и Винницкой и Киевской областей) будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Будьте осторожны! Соблюдайте правила пожарной безопасности и не провоцируйте возгорания на открытых территориях!" - отметили в ГСЧС.

Украина сегодня одна из самых жарких в Европе, и жара на этой неделе еще продлится - синоптик