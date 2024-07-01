В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки у зв'язку з надзвичайною спекою та посухою у більшості областей з 2 по 4 липня.
Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошено в Україні, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Синоптики Укргідрометцентр повідомляють, що 2-4 липня в Україні (крім західних, Житомирської, 3-4 липня і Вінницької та Київської областей) переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
"Будьте обережні! Дотримуйтеся правил пожежної безпеки і не провокуйте загорання на відкритих територіях!" - наголосили у ДСНС.
Україна сьогодні одна з найспекотніших у Європі, і спека на цьому тижні ще триватиме - синоптик01.07.24, 12:38 • 15525 переглядiв