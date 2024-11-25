В Украине будут действовать новые правила психиатрических осмотров: что ждет пациентов в 2025 году

Министерство здравоохранения с 1 января 2025 года усилит контроль над психиатрическими осмотрами. Новые требования будут касаться медучреждений, чтобы избежать злоупотреблений и подделок справок. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УНН.

Детали

Отныне психиатрические осмотры, в том числе на предмет употребления психоактивных веществ, будут проводить только:

медучреждения, имеющие лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике по специальности «Психиатрия»;

медучреждения, которые заключили договор с НСЗУ по соответствующим пакетам услуг («Психиатрическая помощь взрослым и детям в стационарных условиях» и/или «Психиатрическая помощь взрослым и детям, которая предоставляется мобильными мультидисциплинарными командами» и/или «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях»).

лицензированные медучреждения госструктур, таких как Минобороны, МВД (в частности, ГСЧС, Госпогранслужбы, Нацгвардии), СБУ, СВРУ, Госспецсвязи, которые получили лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике по специальности «Психиатрия», обеспечивают оказание медпомощи и являются пользователями электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ).

Изменения предусматривают, что осмотр будет проводить только квалифицированный врач-психиатр, зарегистрированный в ЕСОЗ.

Минздрав также информирует, что изменятся правила относительно того, как берут материалы для осмотра, как определяют лицо, которое проходит осмотр, и как записывают информацию в электронную систему.

После осмотра врач выдает справку (форма № 100-2/о), в которой указано, есть ли ограничения для выполнения определенных работ. Эту справку нужно показать работодателю при приеме на работу и во время последующих осмотров на работе. Полученная справка будет действительна в течение 12 месяцев с даты осмотра, но по истечению срока не обязательно проводить повторный осмотр, если человек продолжает работать.

Изменения направлены на обеспечение прозрачности и избежание злоупотреблений в процессе прохождения психиатрических осмотров. Все расходы на эти осмотры будет нести работодатель. Эти изменения помогут сделать процесс более прозрачным и избежать возможных манипуляций с поддельными справками.

Сейчас в Украине работает 904 медучреждения, которые могут обеспечить проведение таких осмотров по всей территории страны.

Напомним

Министерство здравоохранения Украины отменило более 30 бумажных медицинских форм и документов, переходя на электронный учет. В ЕСОЗ уже внесено более 3 млрд электронных медицинских записей, формируя единое цифровое медицинское пространство.

Минздрав подготовил проект постановления, регулирующего переход от МСЭК к экспертным командам оценки функциональности