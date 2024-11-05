В Турции на нефтеперерабатывающем заводе произошел мощный взрыв

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На заводе TÜPRAŞ в Измите произошел взрыв во время плановых учений, из-за которого были разбиты окна в соседних домах. Пожар, возникший после взрыва, быстро взяли под контроль, пострадавших нет.

После взрыва над объектом поднялся белый дым, начался пожар. Также сообщается, что из-за силы взрыва в соседних домах были разбиты окна.

Пишет УНН со ссылкой на TGRT Haber.

Детали

На нефтеперерабатывающем заводе TÜPRAŞ в Измите (Коджаэли, Турция), произошел мощный взрыв. После взрыва над объектом поднялся дым. Стало известно, что из-за силы взрыва в соседних домах были разбиты окна. На место происшествия было направлено множество пожарных и медицинских бригад.

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Первое заявление по поводу инцидента сделал мэр столичного муниципалитета Коджаэли Тахир Бююкакин, он сказал: "Нам известно, что ранее были запланированы учения. Это негатив, возникший во время учений. Сейчас все под контролем, никаких проблем нет. Нашим гражданам не о чем беспокоиться. Мы не получали никаких данных о количестве раненых".

Дополнение

Центр борьбы с дезинформацией (DMM) сообщил, что пожар, вспыхнувший во время плановых учений на объектах TÜPRAŞ в Измите, был взят под контроль за короткое время.

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В заявлении, опубликованном в аккаунте DMM в социальных сетях, "Пожар, возникший во время плановых учений на объектах TÜPRAŞ, был взят под контроль за короткое время".

Также сообщается, что акции TÜPRAŞ были временно закрыты для торговли.

Напомним,

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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