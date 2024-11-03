Масштабный пожар на железнодорожном вокзале в Берлине: вспыхнул поезд
Киев • УНН
На вокзале Аренсфельде в Берлине-Марцан загорелся дизельный вагон, огонь охватил три вагона поезда. Машинист и проводник не пострадали, пассажиров в момент возгорания в поезде не было.
Загорелся пожар на железнодорожном вокзале Аренсфельде в Берлине. Об этом сообщает Bild, передает УНН.
Детали
В субботу вечером на железнодорожном вокзале Аренсфельде в Берлине-Марцан вспыхнул масштабный пожар, в результате которого сгорел дизельный вагон. По информации пожарной службы, огонь охватил поезд полностью, и на место происшествия выехало большое количество спасателей.
Как сообщила полиция Берлина, на момент возникновения пожара пассажиров в вагоне не было, поэтому людям не угрожала опасность. Однако, когда спасатели прибыли на место, три вагона уже были полностью охвачены пламенем.
Машинист и проводник поезда получили помощь от парамедиков на месте происшествия, однако, по словам представителя пресс-службы, ни один из них не пострадал. Федеральная полиция также участвовала в операции по ликвидации последствий пожара.
На данный момент обстоятельства возгорания остаются невыясненными, продолжается расследование для выяснения причин инцидента.
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