В течение суток на фронте произошло 69 боевых столкновений - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. В общем, враг нанес 88 ракетных и 143 авиационных удара, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное в Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 5 атак врага в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка и Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 10 раз, при поддержке авиации, атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское, южнее Новодаровки Донецкой области и возле Роботино на Запорожье.

На Херсонском направлении осуществлено 2 штурма позиций украинских войск.

Еще плюс 1050 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага