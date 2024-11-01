В Стамбуле безработные смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом

В ближайшее время нетрудоустроенные жители Стамбула смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Эта мера, объявленная местными властями, рассматривается как способ устранить барьеры на пути поиска работы в мегаполисе с населением 16 миллионов человек. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как отмечает Bloomberg ,Стамбул, возможно, самый большой город, который когда-либо пробовал такую политику, но он не первый. Подобная политика была запущена в небольших европейских городах, таких как Будапешт; Бирмингем, Англия; и Севилья, Испания; а также в Кейптауне и австралийском штате Новый Южный Уэльс.

Программа Стамбула, которую он надеется развернуть в октябре, чрезвычайно масштабная. Она будет распространяться на претендентов, зарегистрированных в региональных центрах занятости муниципалитета, - всего 237 893 человека в 2023 году. Каждый человек, имеющий на это право, получит 96 бесплатных поездок в течение трех месяцев, максимум четыре поездки в день, через приложение или QR-код.

Как отмечается, в Стамбуле сейчас значительно выросла стоимость проезда на общественном транспорте.

Стоимость одной поездки в городе выросла почти в пять раз за последние пять лет на фоне того, что Турция пережила ряд валютных кризисов и сокрушительную инфляцию. Уровень безработицы в стране по состоянию на июль составил 8,8%, хотя с учетом неполной занятости и сезонной занятости «общий уровень безработицы» к концу месяца достиг 27,2%, пишет Bloomberg.

Субсидирование проезда для тех, кто ищет работу, - один из нескольких способов, с помощью которых города пытаются сделать транспорт более доступным. Некоторые города, такие как Люксембург и Таллинн (Эстония), сделали общественный транспорт бесплатным для всех, но результаты оказались неоднозначными. Во многих других городах, проезд бесплатный для студентов и малообеспеченных.

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Исследования, проведенные в Великобритании, показывают, что транспортные расходы имеют значение для людей, которые пытаются вернуться на рынок труда. Согласно отчету, подготовленному в 2019 году британской группой Urban Transport, 77 % соискателей на работу в британских городах за пределами Лондона не имеют постоянного доступа к автомобилю, микроавтобусу или мотоциклу, а четверть из них сообщили, что их поиск работы был затруднен из-за стоимости проезда.

Однако исследования неоднозначно оценивают то, как политика, подобная стамбульской, может повлиять на результаты трудоустройства. Хотя «большинство фактов свидетельствует о положительной связи» между транспортной политикой и занятостью, имеющиеся исследования «не являются убедительными или последовательными и часто показывают неоднозначные результаты», утверждают ученые из Института транспортных исследований при Университете Лидса.

Напомним

Кабмин Украины одобрил привлечение более 17 млн евро от Европейского инвестиционного банка на развитие транспорта. Средства пойдут общинам на обновление коммунальных автопарков.