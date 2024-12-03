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В США опубликовали результаты двухлетнего расследования о причинах возникновения COVID-19

В США опубликовали результаты двухлетнего расследования о причинах возникновения COVID-19

Киев  •  УНН

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Спецподкомитет США завершил двухлетнее расследование пандемии COVID-19 и опубликовал 520-страничный отчет. Документ подтверждает теорию утечки вируса из лаборатории в Умани и раскрывает многочисленные нарушения во время пандемии.

Спеціальний Підкомітет з пандемії коронавірусу завершив своє розслідування дворічне пандемії COVID-19 і опублікував остаточний звіт під назвою "Огляд пандемії COVID-19 після дій: отримані уроки та шлях уперед", пише УНН з посиланням на по надзору.

детали

Специальный подкомитет по пандемии коронавируса опубликовал 520-страничный отчет под названием "Обзор пандемии COVID-19 после действий: извлеченные уроки и путь вперед", в котором описаны все выводы после двухлетнего расследования. С февраля 2023 года специальный подкомитет направил более 100 следственных писем, провел более 30 транскрибированных интервью и показаний, провел 25 слушаний и встреч, а также просмотрел более миллиона страниц документов. Члены и сотрудники разоблачили коррупцию на высоком уровне в американской системе здравоохранения. Также удалось подтвердить наиболее вероятное происхождение пандемии, привлечь к ответственности злоумышленников COVID-19, способствовать двухпартийному консенсусу по проблемам, связанным с периодом пандемии. 

Эта работа поможет Соединенным Штатам и всему миру предвидеть следующую пандемию, подготовиться к следующей пандемии, защитить себя от следующей пандемии и, надеюсь, предотвратить следующую пандемию. Члены 119-го Конгресса должны продолжать и развивать эту работу, поскольку есть еще много информации для поиска и принятия честных действий

- председатель Свенструп написал в письме Конгрессу.

Происхождение пандемии COVID-19 согласно информации, COVID-19, скорее всего, возник в результате "утечки" из лаборатории в Ухань, Китай. 

В отчете выделили пять наиболее весомых аргументов, подтверждающих теорию "лабораторной утечки":

Вирус имеет биологическую характеристику, которая не встречается в природе.

Данные показывают, что все случаи COVID-19 происходят от одного введения в организм человека. Это противоречит предыдущим пандемиям, когда было несколько побочных эффектов. Ведущая исследовательская лаборатория SARS в Китае основана в Ухане и имеет историю проведения исследований по усилению функциональности при неадекватных уровнях биобезопасности. Исследователи из Уханьского института вирусологии (WIV) заболели вирусом, похожим на COVID-19, осенью 2019 года, за несколько месяцев до начала пандемии. Почти по всем научным меркам, если бы были доказательства природного происхождения, они уже были бы открыты.

Эту теорию всячески пытались оспорить и неоднократно должностные лица здравоохранения в США и СМИ ссылались на публикацию "Проксимального происхождения SARS-CoV-2". Американский врач и ученый Энтони Фаучи побудил выдвинуть подавляющее повествование о том, что COVID-19 возник в природе. Речь идет о том, что скорее всего, инцидент, возникший в лаборатории, связан с исследованием усиления функции, и стал источником COVID-19.

Нынешние государственные механизмы контроля за этим опасным исследованием усиления функций являются неполными, очень запутанными и не имеют глобального применения.

Американская компания EcoHealth, возглавляемая доктором Питером Дашаком, использовала средства налогоплательщиков США для продвижения опасного исследования улучшения функций в Ухане, Китай. После того, как специальный подкомитет обнародовал доказательства нарушения EcoHealth условий гранта Национального института здравоохранения США (NIH), Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) начало официальную процедуру исключения и приостановило все финансирование EcoHealth. 

К тому же процедуры Национального института здоровья США по финансированию и контролю за потенциально опасными исследованиями являются несовершенными, ненадежными и представляют серьезную угрозу как для общественного здоровья, так и для национальной безопасности. Кроме того, институт создал среду, которая помогла избежать федеральных законов о ведении документации.

  • Использование средств налогоплательщиков и программ помощи для борьбы с пандемией

Федеральное правительство и правительства штатов имели значительные пробелы в координации и были не готовы контролировать распределение средств на помощь COVID-19, поэтому не смогли должным образом выявить расточительство, мошенничество и злоупотребление средствами налогоплательщиков во время пандемии.

Программа защиты зарплат, которую американцам предлагало государство, оказывала помощь в виде займов. Тем не менее, он был переполнен мошенническими заявками, в результате которых мошенники и преступники похитили не менее 64 миллиардов долларов налогоплательщиков.

Мошенники нанесли американским налогоплательщикам более 191 миллиарда долларов, воспользовавшись системой федерального правительства по безработице и использовав личную информацию людей.

  • Реализация и эффективность федеральных законов или постановлений для борьбы с пандемией

Реакция ВОЗ на пандемию COVID-19 была провальной, поскольку она поддалась давлению Коммунистической партии Китая и поставила политические интересы Китая выше его международных обязанностей. Так, например, рекомендация о дистанции в 6 футов (1.8288 метров), из-за которой закрыли учебные заведения на карантин, не основывалась на научных фактах.

Также, не было никаких доказательств об эффективности защитных масок от COVID-19. представители общественного здравоохранения солгали об эффективности масок, не предоставив гражданам научных данных, что повлекло массовый рост недоверия населения.

Длительные карантинные мероприятия нанесли также значительный вред физическому и ментальному здоровью людей. Особенно негативному влиянию подверглась молодежь. Вместо того, чтобы уделять внимание защите наиболее уязвимых слоев населения, политика федерального правительства и правительства штатов вынудила миллионы американцев отказаться от важных элементов здоровой и финансово стабильной жизни.

  • Вакцины и методы лечения

Операция Дональда Трампа Warp Speed, которая способствовала быстрому развитию и разрешению вакцины против COVID-19, была очень успешной и помогла спасти миллионы жизней. Однако вакцина против COVID-19 не остановила распространение или передачу вируса, как обещали.

Управление продовольствия и медикаментов США поспешно одобрило вакцину против COVID-19, чтобы уложиться в произвольный срок, определенный администрацией Джона Байдена. Два ведущих ученых управления предупредили своих коллег об опасности поспешного процесса утверждения вакцины и вероятности побочных эффектов. Однако их проигнорировали, и через несколько дней администрация Джона Байдена обязала ввести вакцину.

Мандаты на вакцину не были подтверждены наукой и принесли больше вреда, чем пользы. Администрация Джона Байдена вынуждала здоровых американцев выполнять требования вакцины против COVID-19, что нарушало личные свободы, наносило ущерб боеготовности войска и презирало свободу медицины, чтобы навязать новую вакцину миллионам американцев без достаточных доказательств в поддержку своих политических решений.

  • Экономическое влияние пандемии

Значительное влияние от пандемии оказал бизнес. Более 160 000 компаний закрылись, причем 60% из них закрылись навсегда.

Пандемия COVID-19 нанесла серьезный ущерб американской системе здравоохранения. это повлияло на снижение качества медицинской помощи, более длительное время ожидания, более короткие медицинские приемы и пропуски диагностики.

Также, вырос уровень безработицы до уровня времен Великой депрессии.

  • Закрытие учебных заведений, влияние на уровень образования

С началом пандемии начали массово закрывать учебные заведения на длительный срок. В результате закрытия школ дети понесли историческую потерю знаний, уровень их психологического стресса значительно вырос и ухудшилось физическое состояние.

Школы оставались закрытыми дольше, чем необходимо, из-за политического вмешательства американской федерации учителей в соответствии с рекомендациями центра по контролю за заболеваниями США по возобновлению обучения.  по результатам тестов, закрытие школ из-за COVID-19 способствовало тому, что дети потеряли успехи в учебе на протяжении десятилетий. Беспокойство по поводу ментального и физического здоровья также резко возросло-на 51% возросло количество попыток самоубийства среди девушек в возрасте 12-17 лет.

Напомним 

Британские ученые обнаружили, что COVID-19 может вызывать когнитивные нарушения, эквивалентные 20 годам естественного старения мозга. Исследование выявило маркеры повреждения головного мозга и уменьшения объема коры у пациентов. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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