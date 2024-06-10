В Словакии партия Фицо заняла второе место на выборах в Европарламент

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
mikhal-shimechkaМихал Шимечка
robert-fitsoРоберт Фицо
slovakiyaСловакия
polshaПольша
Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  167859 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  170728 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  149327 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  105766 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  87425 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  84667 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114675 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112767 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  114175 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Новости по теме
В Словакии партия Фицо заняла второе место на выборах в Европарламент

В Словакии партия Фицо заняла второе место на выборах в Европарламент

  •  59 просмотра
Полиция задержала злоумышленника, взорвавшего гранату в Шевченковском районе Киева

Полиция задержала злоумышленника, взорвавшего гранату в Шевченковском районе Киева

  •  1061 просмотра
Президент Еврокомиссии стремится к" проевропейскому и проукраинскому " большинству в парламенте ЕС

Президент Еврокомиссии стремится к" проевропейскому и проукраинскому " большинству в парламенте ЕС

  •  3981 просмотра
День шариковой ручки, Всемирный день мороженого, Международный день геральдики. Что еще можно отметить 10 июня

День шариковой ручки, Всемирный день мороженого, Международный день геральдики. Что еще можно отметить 10 июня

  •  2775 просмотра
Нетаньяху призвал министра военного кабинета Израиля вернуться в состав Чрезвычайного кабинета

Нетаньяху призвал министра военного кабинета Израиля вернуться в состав Чрезвычайного кабинета

  •  9446 просмотра
На захваченных территориях Луганщины враг не платит зарплату шахтерам

На захваченных территориях Луганщины враг не платит зарплату шахтерам

  •  11120 просмотра
Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент

Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент

  •  10505 просмотра
Вражеские войска продвинулись в районе Уманского и в Новоалександровке-DeepState

Вражеские войска продвинулись в районе Уманского и в Новоалександровке-DeepState

  •  12898 просмотра
Министр военного кабинета Израиля ушел в отставку

Министр военного кабинета Израиля ушел в отставку

  •  12043 просмотра
Треть украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину

Треть украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину

  •  13679 просмотра

Популярные

Макрон распустил французский парламент и призвал к новым выборам

Макрон распустил французский парламент и призвал к новым выборам

  •  29313 просмотра
Школьницу сбили на пешеходном переходе в Одессе: серьезные травмы

Школьницу сбили на пешеходном переходе в Одессе: серьезные травмы

  •  20834 просмотра
В Украину из террористической рф вернули еще одного подростка

В Украину из террористической рф вернули еще одного подростка

  •  30632 просмотра
Мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы за то, что задушил друга полотенцем во время ссоры

Мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы за то, что задушил друга полотенцем во время ссоры

  •  30245 просмотра
рф собирает технику на полигоне в Тольятти для отправки на Харьковское направление - "АТЕШ"

рф собирает технику на полигоне в Тольятти для отправки на Харьковское направление - "АТЕШ"

  •  36747 просмотра

Публикации

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  193025 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  197635 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  201511 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  201274 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

7 июня 2024, 06:57  •  187880 просмотра

В Словакии партия Фицо заняла второе место на выборах в Европарламент

На выборах в Европейский парламент в Словакии партия "прогрессивная Словакия", возглавляемая Михалом Шимецкой, одержала победу с 27,81% голосов, в то время как партия "Smer" премьер-министра Роберта Фицо заняла второе место с 24,76%, вопреки предвыборным опросам, которые указывали на потенциальную победу "Smer".

политика •   •  59 просмотра
В Словакии партия Фицо заняла второе место на выборах в Европарламент

Полиция задержала злоумышленника, взорвавшего гранату в Шевченковском районе Киева

В Киеве задержали мужчину за то, что он бросил гранату, которая ранила женщину в Шевченковском районе.

Киев •   •  1061 просмотра
Полиция задержала злоумышленника, взорвавшего гранату в Шевченковском районе Киева

Президент Еврокомиссии стремится к" проевропейскому и проукраинскому " большинству в парламенте ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стремится сформировать "проевропейское и проукраинское" большинство в новом Европейском парламенте, чтобы поддержать сильную Европу.

политика •   •  3981 просмотра
Президент Еврокомиссии стремится к" проевропейскому и проукраинскому " большинству в парламенте ЕС

День шариковой ручки, Всемирный день мороженого, Международный день геральдики. Что еще можно отметить 10 июня

Первую шариковую ручку в 1888 году запатентовал американец Джон Лауд. Однако, из-за несовершенства конструкции и плохих чернил изобретение американца не снискало популярности. В 30-х годах ХХ века созданием шариковой ручки заинтересовались венгерский журналист Ласло Биро и его брат-химик Дьердь Биро.

УНН Lite •   •  2775 просмотра
День шариковой ручки, Всемирный день мороженого, Международный день геральдики. Что еще можно отметить 10 июня

Нетаньяху призвал министра военного кабинета Израиля вернуться в состав Чрезвычайного кабинета

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал министра военного кабинета Израиля Бенни Гонца вернуться в состав Чрезвычайного кабинета и объединить усилия в войне против ХАМАСа для достижения победы и обеспечения безопасности израильских граждан.

Война •   •  9446 просмотра
Нетаньяху призвал министра военного кабинета Израиля вернуться в состав Чрезвычайного кабинета

На захваченных территориях Луганщины враг не платит зарплату шахтерам

На временно оккупированных территориях Луганской области шахтеры не получают заработную плату, что приводит к социальному кризису и усилению зависимости от оккупационных сил.

Общество •   •  11120 просмотра
На захваченных территориях Луганщины враг не платит зарплату шахтерам

Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент

Европейская народная партия стала "сильнейшей" партией на выборах в Европарламент, по словам Урсулы фон дер Ляйен.

политика •   •  10505 просмотра
Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент

Вражеские войска продвинулись в районе Уманского и в Новоалександровке-DeepState

Войска рф продвинулись в районе Уманского и в Новоалександровке, в то время как ситуация на Покровском направлении остается напряженной.

Война •   •  12898 просмотра
Вражеские войска продвинулись в районе Уманского и в Новоалександровке-DeepState

Министр военного кабинета Израиля ушел в отставку

Министр обороны Израиля Бени Ганц подал в отставку из военного кабинета.

Новости Мира •   •  12043 просмотра
Министр военного кабинета Израиля ушел в отставку

Треть украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину

Согласно исследованию Oslo Met, треть украинских беженцев в Норвегии решили остаться в стране и считают ее своей новой родиной, в то время как большинство других не определились с возвращением в Украину или с тем, чтобы остаться в Норвегии.

Общество •   •  13679 просмотра
Треть украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину