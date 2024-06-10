В Словакии партия Фицо заняла второе место на выборах в Европарламент

В Словакии возглавляемая премьер-министром Робертом Фицо партия Smer заняла второе место на выборах в Европарламент. Об этом сообщает The Slovak Spectator, передает УНН.

Детали

В Словакии ведущая проевропейская оппозиционная сила во главе с бывшим заместителем председателя Европейского парламента Михалом Шимечкой "прогрессивная Словакия" (PS) одержала вторую победу на выборах в Европарламент в Словакии, набрав 27,81% голосов.

Следовательно, возглавляемая премьер-министром Робертом Фицо партия " Smer "заняла второе место с результатом 24,76 процента, что стало неожиданностью, учитывая результаты опросов, опубликованные до двухдневного моратория на выборы 5 июня, которые указывали на потенциальную победу"Smer".

Евровыборы в Словакии: по неофициальным результатам побеждает оппозиционная к Фицо партия