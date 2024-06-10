У Словаччині партія Фіцо посіла друге місце на виборах до Європарламенту
Київ • УНН
На виборах до Європейського парламенту в Словаччині партія "Прогресивної Словаччини", очолювана Міхалом Шимецькою, перемогла з 27,81% голосів, тоді як партія "Smer" прем'єр-міністра Роберта Фіцо посіла друге місце з 24,76%, всупереч передвиборчим опитуванням, які вказували на потенційну перемогу "Smer".
У Словаччині очолювана прем'єр-міністром Робертом Фіцо партія Smer посіла друге місце на виборах до Європарламенту. Про це повідомляє The Slovak Spectator, передає УНН.
Деталі
У Словаччині провідна проєвропейська опозиційна сила на чолі з колишнім заступником голови Європейського парламенту Міхалом Шимечкою "Прогресивна Словаччина" (PS) здобула другу перемогу на виборах до Європарламенту в Словаччині, набравши 27,81 % голосів.
Відтак, очолювана прем'єр-міністром Робертом Фіцо партія "Smer" посіла друге місце з результатом 24,76 відсотка, що стало несподіванкою, враховуючи результати опитувань, опубліковані до дводенного мораторію на вибори 5 червня, які вказували на потенційну перемогу "Smer".
Євровибори у Словаччині: за неофіційними результатами перемагає опозиційна до Фіцо партія09.06.24, 15:05 • 26657 переглядiв