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У Словаччині партія Фіцо посіла друге місце на виборах до Європарламенту

У Словаччині партія Фіцо посіла друге місце на виборах до Європарламенту

Київ • УНН

 • 28745 перегляди

На виборах до Європейського парламенту в Словаччині партія "Прогресивної Словаччини", очолювана Міхалом Шимецькою, перемогла з 27,81% голосів, тоді як партія "Smer" прем'єр-міністра Роберта Фіцо посіла друге місце з 24,76%, всупереч передвиборчим опитуванням, які вказували на потенційну перемогу "Smer".

У Словаччині очолювана прем'єр-міністром Робертом Фіцо партія Smer посіла друге місце на виборах до Європарламенту. Про це повідомляє The Slovak Spectator, передає УНН.

Деталі

У Словаччині провідна проєвропейська опозиційна сила на чолі з колишнім заступником голови Європейського парламенту Міхалом Шимечкою "Прогресивна Словаччина" (PS) здобула другу перемогу на виборах до Європарламенту в Словаччині, набравши 27,81 % голосів.

Відтак, очолювана прем'єр-міністром Робертом Фіцо партія "Smer" посіла друге місце з результатом 24,76 відсотка, що стало несподіванкою, враховуючи результати опитувань, опубліковані до дводенного мораторію на вибори 5 червня, які вказували на потенційну перемогу "Smer".

Євровибори у Словаччині: за неофіційними результатами перемагає опозиційна до Фіцо партія09.06.24, 15:05 • 26657 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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