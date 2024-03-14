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В КНДР рекомендуют отказаться от домашних собак: содержание одобряется только для приготовление из них пищи
Северная Корея запрещает содержать собак в качестве домашних любимцев, позволяя использовать их только на мясо и мех в соответствии с социалистическими принципами.
Генсек НАТО: никто не ожидает от российских выборов изменений в кремле, а их проведение на оккупированных территориях Украины - незаконно
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что попытки россии организовать любые выборы на оккупированных территориях Украины являются абсолютно незаконными и нарушают международное право.
США построят завод по производству HIMARS в Австралии
США планируют построить в Австралии завод по производству боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, чтобы быстро пополнять запасы.
В Киеве будут судить мужчину, который угрожал взорвать себя гранатой
52-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал покончить жизнь самоубийством и взорвать себя гранатой, которую нашел в лесу, и теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное обращение с оружием и боеприпасами.
"Быть свободными, чтобы творить": в главном офисе МХП открыли фотовыставку "Культура vs война"
Выставка посвящена одноименному документальному кинопроекту об участии украинских художников - Тараса Тополи, Сергея Жадана, Тараса Компаниченко и других - в полномасштабной войне с россией. Это - проект украинских художников, которые вместо микрофона, кобзы или объектива взяли в руки оружие.
Регулятор проверил операторов на готовность к блэкаутам и оштрафовал lifecell на более 10 млн грн
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, наложила штраф в 10 450 511,70 грн на ООО "лайфселл" за невыполнение требований по обеспечению автономными источниками питания и топливом для устойчивого функционирования своей сети электронных коммуникаций в Ровенской области.
Наблюдал за подразделениями ВСУ, устанавливал количество и образцы - в Николаеве задержан информатор оккупантов
Российский информатор в Николаеве из своей квартиры следил за колоннами Вооруженных сил Украины, пытаясь установить их количество и типы тяжелого вооружения для российской разведки.
Рада призывает мир осудить "выборы" рф на ВОТ и усилить санкции
Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала международное сообщество осудить незаконные "президентские выборы рф" на временно оккупированных территориях Украины, усилить санкции против россии и предоставить военную помощь для укрепления обороноспособности Украины.
Армия рф ударила из С-300 по Харьковскому району: предварительно, без пострадавших - ОВА
Российская армия нанесла удар ракетой С-300 по Харьковскому району, но, по предварительным данным, жертв нет.
На оккупированных территориях россияне отбирают машины у украинцев и заставляют их копать окопы - ЦНС
россияне конфискуют транспортные средства у жителей оккупированных территорий Украины для нужд своей армии, принуждают задержанных к принудительным работам, таким как рытье окопов.