В КНДР рекомендуют отказаться от домашних собак: содержание одобряется только для приготовление из них пищи

Северокорейцы рискуют натолкнуться на гнев режима, если будут держать собак в качестве домашних любимцев. Союз социалистических женщин Кореи объявил, что содержание домашних собак следует исключить, потому что это не соответствует социалистическому образу жизни. "Лучший друг человека" может быть в семье только ради своего мяса и меха.

Об этом передает УНН с ссылкой на Daily NK.

Детали

Правительство Северной Кореи обвиняет людей с домашними собаками в "несоциалистическом поведении". Социалистический союз женщин Кореи объявил, что отношение к собаке как к члену семьи, который ест и спит вместе с семьёй, несовместимо с социалистическим образом жизни и его следует строго избегать.

Южнокорейское издание Daily NK, в разговоре со своим источником получило следующую информацию о вышеупомянутом объявлении:

Практика одевать собак так, будто они люди, вдевать красивые ленты в их шерсть, заворачивать в одеяло и прятать их, когда они умрут, является буржуазной деятельностью. - указывает источник.

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Это один из способов, как богатые тратят свои деньги в капиталистическом обществе - добавляет представитель официального движения КНДР.

Описывая отношение режима, отмечается еще один "знаменательный" тезис:

Собаки - это, по сути, мясо, выращенное на улице в соответствии с их природой, а затем съеденное, когда они умирают. Поэтому такое поведение является абсолютно несоциалистическим и должно быть строго искоренено - сообщает источник Daily NK.

Членов женского профсоюза также предупредили, что "тот факт, что все больше и больше людей держат собак дома вопреки приказу правительства выращивать их ради шкур, является проблемой", и что членам профсоюза предоставляется "шанс разобраться с этим вопросом тихо, прежде чем он спровоцирует массовое движение за искоренение несоциалистического поведения".

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Напомним,

Согласно сообщениям государственных СМИ, Северная Корея подтвердила проведение учения по стрельбе стратегическими крылатыми ракетами у западного побережья страны, с целью "совершенствования навыков стратегической атаки и пересмотра позиции быстрого реагирования".

Сейчас невозможно озвучить точное количество северокорейских ракет, которые россия запустила по Украине. Это связано с длительным процессом идентификации обломков. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал офицер Службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Александр Олехнович.