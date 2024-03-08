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У ПС ЗСУ не можуть сказати скільки ракет виробництва КНДР ворог запустив по Україні: пояснили чому

Київ • УНН

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Росія запустила північнокорейські ракети по Україні, причому щонайменше шість таких ракет було використано для удару по Києву 14 лютого.

У ПС ЗСУ не можуть сказати скільки ракет виробництва КНДР ворог запустив по Україні: пояснили чому

Наразі, неможливо озвучити точну кількість північнокорейських ракет, які росія запустила по Україні. Це пов’язано з тривалим процесом ідентифікації уламків. Про це в ефірі національного телемарафону розповів офіцер Служби зв’язків із громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України Олександр Олехнович, пише УНН.

Деталі

За його словами, факти ударів ворога по Україні із застосуванням ракет виробництва КНДР вже доведені.

Наші правоохоронні органи підтверджують. Але сказати, скільки ракет вже було застосовано, як часто вони їх застосовують, ми не можемо. Тому що сам процес вивчення уламків доволі трудомісткий і потребує багато часу

- зазначив Олехнович.

Додав, що росія завдає ударів балістичними ракетами різних типів, тож потрібен час для повноцінної ідентифікації уламків.

Тому ми говоримо просто: балістика. Це може бути С-300, це може бути "Іскандер", це може бути корейська якась ракета. Далі вже експертиза покаже. Але випадки такі вже були

- підсумував представник ПС ЗСУ.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що ракети виробництва КНДР, які рф застосовувала під час ударів по Україні, практично ідентичні російським ракетам "Іскандер-М".

Зокрема, підтвердив, що удар північнокорейськими ракетами наносився і по столиці України.

Можемо підтвердити кілька випадків використання рф північнокорейських ракет. 14 лютого росія вдарила по Україні щонайменше шістьма такими ракетами. Північнокорейські балістичні ракети KN-23 мають свою специфіку та особливості, зокрема летять швидше російських. Але загалом вони майже такі самі, як "Іскандер-М. Частину такої північнокорейської ракети ми знайшли після атаки на Київ 2 січня на Мокрій вулиці (колишня Кудряшова) у Солом’янському районі, де постраждала дев’ятиповерхівка й загинули четверо людей

- зазначив Рувін.
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